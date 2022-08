Hollywood “The Hope’ ekibi basınla buluştu

HABER: DİNÇER KARACALAR



Yönetmen koltuğunda Türk asıllı Sean GK’in oturduğu, senaryosunu Ebru Cengiz Ergen yapımcılığını Maxx Oliver’ ve Sean GKnın üstlendiği, sinemaseverleri heyecanlandıran “The Hope” (Umut) projesinin basın buluşması, 19 Ağustos Cuma günü Bebek’teki Chilai Bebek adlı mekânda gerçekleşti. Toplantıya yönetmen ve yapımcının yanı sıra oyuncular Tolga Yüce, Mehmet Ali Erbil, Alix Kermes,, Gizem Denizci, Şebnem Schaefer, Ümit Okur , Ercan Avşar katıldı.



MENDİLLERİNİZİ YANINIZA ALIN



Mehmet Ali Erbil, filmdeki rolüyle ters köşe yapacağını söyledi: “3-4 yıldan sonra ilk defa bir filmdeyim. Üstelik dram. Senaryo beni çok heyecanlandırdı. Ters köşe bir rol benim için. Tam bir festival filmi oldu. Çok özel sahnelerimiz vardı. Özellikle final sahnesine bayılacaksınız. Çekimlerde çok ağladık, sinemada izleyecekler yanlarına mendillerini mutlaka alsın. Biz çekerken ağladık, seyirci de izlerken ağlayacak.”



UZUN SENELERDİR ÇALIŞIYORMUŞ GİBİYDİK



Amerikalı oyuncu Alix Kermes, filmde rol aldığı için mutlu olduğunu söyledi: “Türkiye’deki çekimlerin son 3 gününe katıldım. Her şey mükemmeldi. Oyuncularla sanki uzun senelerdir çalışıyormuşuz gibi bir atmosfer vardı. Ortam da, kaldığımız lokasyon da çok iyiydi. Çekimlerimiz Amerika’da; New York ve Minnesota’da devam edecek. Bu projede bulunmaktan çok mutluyum.”



FESTİVALLERDE BAŞARILI OLACAĞIZ



Maxx Oliver “Çok başarılı bir proje oldu. Oyuncuların hepsi çok değerli Basarili olacagimiza inancim tam” dedi.Tolga Yüce de “Benim için çok heyecan verici bir proje. Kadromuz çok değerli. Festivallerde yarışmanın da mutluluğunu yaşayacağız” diye konuştu.



BÜTÜN CEFAYI BEN ÇEKİYORUM



Mehmet Ali Erbil’in kızını canlandıran Gizem Lidya Denizci, “Babama ben bakıyorum ve bütün cefayı ben çekiyorum. Bu arada da kendi özel problemlerim var. Benim için özel bir rol oldu” dedi.Şebnem Schaefer rolünü şöyle anlattı: “Ben komşu kızı Naz’ı canlandırıyorum. Çok yakın arkadaşım olan Serap’a her koşulda destek olmaya çalışıyorum. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum.”

Umit Okur ise Proje geldiginde Hikayeden cok etkilendim Bugune kadar oynadigim rollerden tam zit bir karakter olmasi ayriyeten heyecanlandirdi Basarili bir is cikarttik Festivallerde basarili olacagimizi inaniyorum dedi .



FESTİVALLERİN ARDINDAN VİZYONA GİRECEK



Cannes Film Festivali, Sundance Film Festivali, New York Film Festivali gibi yurt dışındaki prestijli festivallerde yarışacak olan “The Hope”, festival yolculuğu sona erdikten sonra seyirciyle buluşacak. Yapım; ABD, Avrupa ülkeleri, İngiltere ve Orta Doğu’da vizyona girecek. “The Hope” vizyon sonrası dijital platformlarda yayınlanacak.