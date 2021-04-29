Hız Tutkunu Lara

İSTANBUL- En büyük zevkim, kimseye zarar vermeden trafiğe kapalı, uygun alanlarda hız yapmak diyen şarkıcı, “Şarkılarımı bazen motosiklet kullanırken yazıyorum, hız yapmak bana ilham veriyor.” dedi.
ELİF HAYVALI
Önce Vatan Gazetesi
Son çalışması “Mecburi Veda” ile büyük beğeni toplayan güzel şarkıcı Lara, ilham kaynağının motosiklet ile hız yapmak olduğunu açıkladı.
İSTANBUL- En büyük zevkim, kimseye zarar vermeden trafiğe kapalı, uygun alanlarda hız yapmak diyen şarkıcı, “Şarkılarımı bazen motosiklet kullanırken yazıyorum, hız yapmak bana ilham veriyor.” dedi.
ELİF HAYVALI
Önce Vatan Gazetesi