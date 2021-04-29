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Hız Tutkunu Lara

Son çalışması “Mecburi Veda” ile büyük beğeni toplayan güzel şarkıcı Lara, ilham kaynağının motosiklet ile hız yapmak olduğunu açıkladı. 

29 Nisan 2021 Perşembe 16:20
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Hız Tutkunu Lara

İSTANBUL- En büyük zevkim, kimseye zarar vermeden trafiğe kapalı, uygun alanlarda hız yapmak diyen şarkıcı, “Şarkılarımı bazen motosiklet kullanırken yazıyorum, hız yapmak bana ilham veriyor.” dedi.

ELİF HAYVALI 

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Anahtar Kelimeler:
Elif HayvalıMecburi VedaLARA
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