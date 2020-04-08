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Hıp-Hop şarkıyla gençlerin yanında

Çocukların dünyasına “Kara” ve “Başka Dünya Yok” albümleriyle seslenen, 2013 sonrası “Bu Rüzgar”, “Lobna’nın Şarkısı”, “Yer Gök” albümlerine ve “5 Silahşörler” orjinal film müziklerine imza atan Banu Kanıbelli, bu kez hip-hop bir şarkıyla gençlerin yanında!

08 Nisan 2020 Çarşamba 15:17
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Hıp-Hop şarkıyla gençlerin yanında

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

“Dünya Evim ve Yanıyorsa” ve “Earth is My Home, It’s Calling”; tek bir şarkının iki dilde söylendiği bir single olarak iklim krizine, gençlerin sözleriyle ve gençlerin sesleriyle dikkat çekiyor. Banu Kanıbelli, şarkının sözlerini, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ile başlayan ve tüm dünyada “Fridays For Future” (“Gelecek için Cumalar”) adı altında bir araya gelen gençlerin sözlerinden, taleplerinden ve “Yokoluş İsyanı” manifestosundan derlemiş. Şarkı sözlerinin İngilizce’ye çeviri ve yorumlanışında bir başka genç Kayra Bahar Serpengüzel’in dokunuşu var. Müzik Banu Kanıbelli, Tuna Erlat’a ait. Mikrofonda “Fridays For Future Turkey” gönüllülerinin yanı sıra müzikal başarılarıyla tanıdığımız genç sesler yer alıyor. Ünlü rap sanatçısı Kamufle, şarkıların kaydında gençleri yalnız bırakmamış.


Ada Müzik etiketiyle Türkçe ve İngilizce olarak 27 Mart 2020 tarihinde dijital platformlarda yerini alan “Dünya Evim Ve Yanıyorsa” için Ali Kanıbelli yönetmenliğinde hazırlanan video klibi youtube kanalından ulaşabilirsiniz.


  

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 08.04.2020 15:20
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