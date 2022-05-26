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Hilal Özdemir’e çifte ödül

26 Mayıs 2022 Perşembe 14:38
Hilal Özdemir’e çifte ödül

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

6.Haliç'in Enleri Ödül töreninde "Yılın Türk Halk müziği Sanatcısı" ödülünü Haliç Üniversitesi Rektörü 'Prof.Dr.Zafer Utlu'nun elinden alan Hilal Özdemir: Beni bu güzel ödüle layık gören ve seçen  Haliç üniversitesine ve ünivetsiteli kardeşlerimize sonsuz tesekkürler ederim.. dedi. Güzel türkücüye bir ödülde Göktük dergisi’nin 4.yılın en iyileri ödül töreninden geldi. Orada da Yılın en iyi türk halk müziği kadın sanatcısı ödülüne layık görülen Özdemir; Göktük dergisi İmtiyaz sahibi Ümit Öner’e ve bu ödüller için anketlerde oy veren hayranlarına teşekkür etti...

Anahtar Kelimeler:
Hilal Özdemire çifte ödül
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