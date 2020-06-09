Hilal Özdemir / Kamuoyuna duyuru cevap hakkı

(HABER: KIVANÇ TERZİOĞLU)

Kamuoyuna duyuru cevap hakkı

Medyada benimle ilgili iki tv kanalında yapılan röportaj sonucunda söylediklerime inanıp güvenen gerek maddi katkıda bulunan gerekse sıkıntılarımı paylaşan tüm Can dostlarıma öncelikle çok teşekkür ediyorum.Sıkıntıma merhem olan bu birbirinden değerli katkıların ezikliğini daha içime sindirememişken malesef çocuklarımın babası bir tv kanalında yaptığı röportaj da beni ve çocuklarımı inanılmaz bir şekilde yaraladı.

1-14 yıllık evliliğimiz süresince eski kayınpederinin bana kızım kazanırken para biriktir demiş bende "Varken dibine kadar yaşarım yoksa avuç açarım" şeklinde cevap vermişim.Bu çamur at izi kalsın anlayışı ile yaptığı,son derece çirkin ,assalayici, yalan ve uydurma ifade ile hem beni hem de çocuklarımı toplum da küçük düşürmeye çalıştığı açıkça görülmektedir.Hazım Kormukcunun babasıyla aramız da böyle bir dialog asla geçmediği gibi bu ifade ne benim tarzım ne de dünya görüşümdür.Zaten beni tanıyan herkes böyle olmadığını bilmektedir.Bu yalan ve beni küçültücü ifadeleri kendisinin kaybettiği prestijini tekrar kazanabilmek için başvurduğu savunma mekanizmasıdır.

2-Medyada kendisinin prestijini sarsan beyanatlar vermem nedeniyle sanat camiasında ki tüm kapıların kendisine kapandığını ve işsiz kalmasının sorumlusununda ben olduğumu belirtmiştir.Bu tam anlamıyla suçluluk psikolojisiyle kendini aklamak çocuklarına ödemek zorunda olduğu halde aylardır 5 aydır ödemedigi nafakalarına kılıf bulmak için bana attığı çirkin bir iftiradır.Aksine işsiz kalması kendisinin daha önce bana ayrıldığı sevgilisine dolayisiyle kadınlara uyguladığı şiddet nedeniyle olmuştur.Isteyen herkes google da arama yaparsa çok kolay bir sekil de bunun gerçek olduğunu görecektir.

3-Çocuklarını aradığını ancak benim onları babalarına karşı doldurduğunu ve kendisiyle görüstürmefigimi ifade etmiştir.Benim oğlum 17 yaşında kızım 14 ikisi de son derece zeki ve olayların farkinda olan kendi kararlarını kendisi verecek kadar özgür ve bilinçli akılli çocuklardır.Tek eksikleri baba figürüdür zorla kimseye babalık yatıramayız bu duygu insanın içinde olmalı.Oğlum ve kızımla gögusledigimiz yoklukları,yaşadığımız travmaları harcliksiz geçirdikleri okul gunlerini o kadar yürekten yaşamış çocuklarımın duygularını baskı altına almak hangi annenin başarabileceği bir olaydır sorarım size? Benim oğlum ve kızım babasının bu aşsalayıcı küçük düşürücü ifadelerini dinlediğinde ağlayarak boynuma sarıldılar ve oğlum Ada anne babamın ne sana ne bize böyle davranmaya asla ama asla hakkı yok diyerek babasını aradı ve telefonda ona öyle bir hayat dersi verdi ki eminim hala kendisine gelememiştir..

Saygılarımla.

HİLAL ÖZDEMİR