Hilal Özdemir Ebabil Kuşunu Seslendirdi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
Hasan Kerim Güç'ün kaleme aldığı kitabın geliri ülkemizde meydana gelen orman yangınlar nedeniyle hasar görmüş evlerin onarımı ve ihtiyaç sahipleri için 'Nef vakfı' ile planlanmiş bir destek kampanyası ile gerçekleşiyor
Ebabil Kuşu Hilal
Bir çok ünlü ismin seslendirme yaparak destek verdiği kampanyada usta oyuncu 'Tamer Karadağlı ve Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu Hilal Özdemir’dekitapta bulunan kuşlardan "Ebabil"ve "Doğan"ın hikayelerini seslendirerek kampanyaya destek verdiler..
Hiçbir bedel almadan tamamen yangında evleri yanan vatandaşlara destek amacıyla projeye destek verdiğini söyleyen Hilal Özdemir; Kitapta leylekten kargaya, güvercinden papağana kadar 30 ayrı kuş türünün hikayesi var. Benim şansıma ise Ebabil kuşunu seslendirmek düştü. Bilindiği gibi Ebabil Kuşu’da aynı benim gibi mücadeleci bir kuş olması nedeniyle çok ta severek seslendirdim. Dedi
Projeye Destek Veren İsimler
HASAN KERİM GÜÇ
İPEK TUZCUOĞLU
CEMALNUR SARGUT
SİNAN CANAN
MURAT DALKILIÇ
EKİN OLCAYTO
ÖYKÜ GÜRMAN
BESTE UYANIK
BEYHAN BUDAK
SAFFET EMRE TONGUÇ
ÖYKÜ CENGİZ
ÖNER DÖŞER
TAMER KARADAĞLI
BURÇAK YÜCE
AÇELYA AKKOYUN
ÖZLEM DENİZMEN
SİMGE FISTIKOĞLU
NECMİ YAPICI
KALUST ŞALCIOĞLU
ERKAN PETEKKAYA
EMEL ÖZUĞUR
FERDA YILDIRIM
HİLAL ÖZDEMİR
JANSET PAÇAL
NERMİN GÜL
GÖRKEM SEVİNDİK
ZEYNEP TÜRKOĞLU
SİTARE AKBAŞ
UĞUR BATI
ÖZGE UZUN
YASEMİN BAŞTAN ( Conka)
BEYZA HAKAN
ELA RÜMEYSA CEBECİ
DAMLA SÖNMEZ
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