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Hilal Özdemir Ebabil Kuşunu Seslendirdi

Geçtiğimiz yıl raflarla buluşan; Kuşların, günümüze kadar uzanan kadim yolculuğun hikâyesinin anlatıldığı, Yazar Hasan Kerim Güç’ün kaleme aldığı "Yolda Bir Kuşa Rastladım" adlı kitap ile başlattığı iyilik hareketi sanatçılar tarafından destekleniyor. Kuşların; günümüze uzanan kadim yolculuğunun hikâyesinin anlatıldığı, “Yolda Bir Kuşa Rastladım" adlı kitapta 30 ayrı kuşun 30 farklı hikayesi ünlü isimler tarafından seslendiriliyor.

05 Mayıs 2022 Perşembe 11:29
Hilal Özdemir Ebabil Kuşunu Seslendirdi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Hasan Kerim Güç'ün kaleme aldığı kitabın geliri ülkemizde  meydana gelen orman yangınlar nedeniyle hasar görmüş evlerin onarımı ve ihtiyaç sahipleri için 'Nef vakfı' ile planlanmiş bir destek kampanyası ile gerçekleşiyor

Ebabil Kuşu Hilal

Bir çok ünlü ismin seslendirme yaparak destek verdiği kampanyada usta oyuncu 'Tamer Karadağlı ve Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu Hilal Özdemir’dekitapta bulunan kuşlardan "Ebabil"ve "Doğan"ın hikayelerini seslendirerek kampanyaya destek verdiler..

Hiçbir bedel almadan tamamen yangında evleri yanan vatandaşlara destek amacıyla projeye destek verdiğini söyleyen Hilal Özdemir; Kitapta leylekten kargaya, güvercinden papağana kadar 30 ayrı kuş türünün hikayesi var. Benim şansıma ise Ebabil kuşunu seslendirmek düştü. Bilindiği gibi Ebabil Kuşu’da aynı benim gibi mücadeleci bir kuş olması nedeniyle çok ta severek seslendirdim. Dedi

Projeye Destek Veren İsimler

HASAN KERİM GÜÇ

İPEK TUZCUOĞLU       

CEMALNUR SARGUT

SİNAN CANAN

MURAT DALKILIÇ

EKİN OLCAYTO

ÖYKÜ GÜRMAN

BESTE UYANIK

BEYHAN BUDAK

SAFFET EMRE TONGUÇ

ÖYKÜ CENGİZ

ÖNER DÖŞER

TAMER KARADAĞLI

BURÇAK YÜCE

AÇELYA AKKOYUN

ÖZLEM DENİZMEN

SİMGE FISTIKOĞLU

NECMİ YAPICI

KALUST ŞALCIOĞLU

ERKAN PETEKKAYA

EMEL ÖZUĞUR

FERDA YILDIRIM

HİLAL ÖZDEMİR

JANSET PAÇAL

NERMİN GÜL

GÖRKEM SEVİNDİK

ZEYNEP TÜRKOĞLU

SİTARE AKBAŞ

UĞUR BATI

ÖZGE UZUN

YASEMİN BAŞTAN ( Conka)

BEYZA HAKAN

ELA RÜMEYSA CEBECİ

DAMLA SÖNMEZ

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hilal ÖzdemirHasan Kerim GüçYolda Bir Kuşa Rastladım
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