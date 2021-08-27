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Hilal Özdemir'den bütün annelere ve zor süreçten geçen bütün güçlü kadınlara: Hiç Pes Etme

Yaşadığı zor günleri geride bırakan Hilal Özdemir yeni teklisi 'Hiç Pes Etme' ile müzikseverler ile buluşuyor.

27 Ağustos 2021 Cuma 19:44
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Hilal Özdemir'den bütün annelere ve zor süreçten geçen bütün güçlü kadınlara: Hiç Pes Etme

EMİNE ÖZDEMİR

Bir önceki şarkısı 'Her Şeye Rağmen' i onuruyla ayakta duran tüm güçlü kadınlara adayan Özdemir, şimdi de 'Hiç Pes Etme' şarkısını da zorluklarla mücadele eden bütün güçlü insanlara adıyor. Kendisi gibi zor süreçten geçen kadınlara, annelere ve pandemiden dolayı sıkıntılı günler yaşayan müzisyenlere Hiç Pes Etme diyerek çağrıda bulunuyor. Temmuz ayında yaşam boyu meslek onur ödülü de alan Özdemir’in yeni şarkısı ‘Hiç Pes Etme’nin sözü kendisine ait,  bestesinde ve aranjesinde ise Hakan Açıkalın imzası var. Özdemir'in tek başına ayakta duran ve güçlü bir kadın imajı çizdiği klibin yönetmenliğini de Hakan Açıkalın üstlendi. DMC etiketi taşıyan 'Hiç Pes Etme' 18 Ağustos'ta DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda ve klibi NetD kanalında yayında!

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Anahtar Kelimeler:
Hiç Pes EtmeHilal ÖzdemirEMİNE ÖZDEMİRönce VatanAlbüm
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