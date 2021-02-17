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‘HER EV BİR SAHNE’ PROJESİNDE 24 SAAT KESİNTİSİZ KONSER

Zor bir dönemden geçen müzik sektöründe dayanışma adına anlamlı bir organizasyon düzenlendi.

17 Şubat 2021 Çarşamba 16:40
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‘HER EV BİR SAHNE’ PROJESİNDE 24 SAAT KESİNTİSİZ KONSER

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Milyon Yapım tarafından hayata geçirilen ve Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda gerçekleşecek olan ‘Her Ev Bir Sahne’ projesi kapsamında canlı konserler verilecek.

18-28 Şubat tarihleri arasında  Türkiye’nin dört bir yanından 240 müzisyen 10 gün boyunca 24 saat kesintisiz canlı konser verecek. Bilet satışlarından elde edilecek gelir de yine katılan müzisyenler arasında eşit olarak paylaştırılacak. 

24 saat canlı performans

‘Pandemi sırasında evde oturan müzisyenlerin hayatlarını kazanabilecekleri, devam ettirebilecekleri, yağmasa da damlayacak, en azından seyircileri ile buluşturacak, onlara moral motivasyon verecek, bir yandan da kendi geçimlerini sağlayacak kazanç kapılarını açmak için geliştirilen fikir ile 10 ay sonra bu uygulama yapıldı. Bu uygulamalarda herkes konserlerini verip kendi biletlerini kendi satacak ve seyircisi ile buluşacak. Her sanatçının maksimum 45’er dakika konser vereceği etkinlik Türkiye’nin ilk online etkinlik platformu Sosyo’dan canlı yayınlanacak.

Önce Vatan Gazetesi

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