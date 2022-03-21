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‘Hep mi Ben?’ ile zirvede

Rap dünyasının sevilen ismi Ayaz Erdoğan, “Hep mi Ben?” adlı yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu. Too Production etiketiyle dijital platformlarda yayınlanan şarkı daha ilk gününde trend oldu, listelere hızlı bir giriş yaptı.

21 Mart 2022 Pazartesi 12:58
‘Hep mi Ben?’ ile zirvede

HABER: DİNÇER KARACALAR

“Ederin Olsun”, “Helal Etmiyorum” gibi hit şarkılara imza atan Ayaz Erdoğan, sözü ve bestesi kendisine ait “Hep mi Ben?” adlı yeni single’ıyla müzik listelerini hareketlendirdi.

LİSTELERİ SALLADI

Prodüktörlüğünü Cem Başaran Aksan ve Enes Yıldırım’ın üstlendiği şarkı, Too Production etiketiyle yayınlandı. Ve daha ilk gününde dijital platformlarda trend oldu, listelere üst sıralardan hızlı bir giriş yaptı.

BEĞENİ YAĞDI

Yönetmen koltuğuna Umut Kumral Devecioğlu’nun oturduğu klip de netd Müzik’in YouTube kanalında yayınlandı. Hem şarkı hem de klip rap tutkunlarından tam not aldı. İnternet kullanıcıları Ayaz Erdoğan’ı mesaj ve like yağmuruna tuttu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ayaz Erdoğan
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