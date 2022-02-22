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Hem Yakışıklı Hem Çalışkan; Barış Baktaş

22 Şubat 2022 Salı 12:58
Hem Yakışıklı Hem Çalışkan; Barış Baktaş

Haber:Aslan Sayım

Son zamanların merak edilen sanatçılarından yakışıklı oyuncu Barış Baktaş yaptığı projelerle yine adından söz ettirmeyi başarıyor.

Barış Baktaş’ tan bir film daha “No:26” 

Kısa süre önce dünya evine giren yakışıklı oyuncu Baktaş, Düğünde söylediği sözü müziği kendisine ait olan “hoşgeldin” adlı eseri eşi için düğün dans şarkısı olarak yapmıştı ve herkesin beğenisini kazanmıştı.

Geçtiğimiz ekim ayında vizyona giren “Ceberruh“ adlı korku filminde başrolde oynayan Baktaş canlandırdığı “Koray” karakteriyle yeteneği konusunda adından sıkça söz ettirmişti, ayrıca başrollerde “Burak” karakterine hayat verdiği İran yapımı olan “Askhe Khoda” filmi için de henüz vizyon tarihi belirlenmemiş olduğunu söylemek isteriz. 

Oyunculuğunun yanı sıra söz beste yapan yakışıklı oyuncu bu konuda da başarılı olduğunu herkese kanıtladı, şimdilerde ise başrolünde yer aldığı “No:26” Ölüm Çığlığı adlı sinema filmiyle sinema severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

“No:26” Ölüm Çığlığı konusu; 

Selin’e doğum günü sürprizi yapmak için Barış ve Selin’i tedirgin edip 26 numaralı eve çeken Ada ve Ozan yaptıklarına pişman olacakları ve kanla sonuçlanacak o geceyi hiç tahmin bile etmemişlerdi.

Barış ve Selin 26 numaralı eve geldikten sonra coşkuyla  kutlanan doğum günü akşamının ardından başlayan gerilim dolu anlar 26 numaralı evin lanetiydi…

Devamı için No:26 film ekibi 1 Nisanda vizyonda olacak olan “No:26” Ölüm Çığlığı isimli sinema filmine siz değerli sinema severleri şimdiden davet ediyor.

Nisan’da 2 proje birden “1 film 1 şarkı”

Nisan ayında vizyona girmesi planlanan “No:26“ 

filminde başrolde bu kez kendi adıyla “Barış” karakterine hayat verecek olan Baktaş için bu filmden olumlu yönde güzel sonuçlar alacağını ifade ermişti. Bir de bombayı patlatarak yine nisan ayında sözü bestesi kendisine ait pop türünde bir single çalışması geleceğini sosyal medya platformlarından sevenlerine duyurmuştu 

Anahtar Kelimeler:
Hem Yakışıklı Hem Çalışkan Barış Baktaş
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