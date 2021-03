Hem Oyuncu, Hem Matematik Öğretmeni! 

HABER: ASLAN SAYIM

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde canlandırdığı Ali karekteriyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu Ayhan Erkılıç Oyunculuğunun dışında Matematik Öğretmeni olduğu ortaya çıktı. Yakışıklı Oyuncu Siyaset Bilimi ve Matematik Öğretmenliği bölümleriyle 2 üniversite bitirmiş. Öğretmenlik yapmaya devam eden oyuncu bir yandan Ayla Algan’dan oyunculuk dersi almış ve oyunculuk kariyerine de birçok eğitim alarak kendini geliştirmiştir. Yeni Sinema filmi için hazırlıklara devam eden Ayhan Erkılıç At binmek, kılıç kullanmak ve Dövüş Teknikleriyle yeni Sinema filmi için hazırladığını dile getirdi. Kanal 7 dizisinde tanınan ve sevilen yakışıklı oyuncu hem ekranlarda olacak hemde okulda ders vermeye devam edecek! On parmağında on marifet yakışıklı oyuncu Ayhan Erkılıç şimdiden dikkatleri çekmeyi başardı!