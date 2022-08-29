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HEM ÇALIP HEM SÖYLEMEK BİR OYUNCU İÇİN BÜYÜK AVANTAJ”

29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:17
HEM ÇALIP HEM SÖYLEMEK BİR OYUNCU İÇİN BÜYÜK AVANTAJ”

Son olarak “Ah Nerede” dizinde rol alan Batuhan Sert, Müzik Onair’den Alper Ergez’in soruları cevapladı. Ah Nerede dizinde seslendirdiği “Ele Güne Şarkısı” ile dikkatleri üzerine çeke Batuhan Sert, müzikle ilgili çalışmalar yapacağını belirterek, “Evet hayatımda ilk defa profesyonel anlamda bir kayıt aldım. Stüdyo ortamı oldukça keyifli geçti. Role hazırlık aşamasında da hem gitar hem de şan dersleri almıştım. Şu an için yeni bir çalışmam yok ama ilerleyen süreçte neden olmasın” dedi.


Hem çalıp hem söylemenin oyuncu için büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan yakışıklı oyuncu, “Oyunculuk 10 yıldan beri hayatımda. Müzik ise düzenli olarak aldığım şan ve gitar dersleriyle oyunculuğumu besleyen ayrı bir ilgi alanım. Hem çalıp hem söylemek bir oyuncu için büyük avantaj. Oyunculuk zaten mesleğim fakat müzik alanında profesyonel anlamda neler yapacağımı zaman gösterecek” ifadelerini kullandı.

Alper Ergez 

MüzikOnair

Haber

Nihat İlikcioğlu

Tel.0 532 764 44 48

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HEM ÇALIP HEM SÖYLEMEK BİR OYUNCU İÇİN BÜYÜK AVANTAJ
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