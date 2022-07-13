HAYRANLARIYLA HASRET GİDERDİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Pandemi nedeniylesahnelerden uzak kalan billur sesli sanatçı. Son günlerde Covid virüsünün tekrar yükseliş söylentilerine inat bayram öncesi Çankaya Zafer Park’ta gerçekleşen 5. Kadının Emeği Festivalinde hayranlarıyla hasret giderdi. Kısa bir zaman önce de Yeşilçam Şarkıları konseri ile de Ankara’lılara seslenen Genç; sahnede olmaktan çok mutluyum, insanların yaşama sevinçlerinin umutlarının yeniden yeşerdiğini gördüm, bu sıcaklık rüyalarıma bile yansıdı. Dedi.