HAYIRSEVER İŞ İNSANINA FASHİONTV GECESİNDE ÖDÜL

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dünyaca ünlü moda kanalı FashionTV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat’ın ev sahipliğinde ve Kemal Taymaz’ın koordinatörlüğündeki tören Maslak’daki Şişli Üniversitesi FashionTV işbirliği ile açılan moda ve güzellik okulu Fashion Campus İstanbul’da yapıldı.

Moda, iş dünyası ve medyanın en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi ünlü model Özge Ulusoy sundu. Ünlü isimlerin katıldığı törende Selen Görgüzel, oyuncu Wilma Elles, modacı Pınar Bent, genç modeller Melisa Daşdemir ile Kutay Koman, ödüllerini aldılar.

Gecede yılın En Başarılı İş adamı Ödülü ise başarılı iş hayatı ve yaptığı bağışlar, sosyal sorumluluk destekleri ile iş insanı Aydın Eskiköy’e verildi. Fampa Yönetim Kurul Başkanı aldığı ödülün kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi...