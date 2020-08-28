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Hayatının idolü olan teyzesini romanında anlattı “Aysel”

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28 Ağustos 2020 Cuma 17:21
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Hayatının idolü olan teyzesini romanında anlattı “Aysel”

YAŞAR ŞÖNYÜZ / İSTANBUL 

Burçak Gönül’den çarpıcı bir roman ‘Aysel’ raflarda yerini aldı. Aysel, insanlık hallerine dair çarpıcı bir roman. Roman H2o Kitap etiketiyle raflarda ki yerini aldı. Romanında gerçek hayattan gerçek kişilere yer veren Burçak Gönül; ‘Aysel’ adlı romanında hayatındaki idol kadınlardan birini anlatıyor. Yaşamı ince çizgilerle resmeden bir kadına, kendi teyzesine ait.

Antalya’daki falezlerin diyarında bir yaşam, aşk öyküsü. Üç kuşaktan kadınların başrolünde yer aldıkları var olma mücadelesi. Türkiye toplumsal yaşamında aile içinde gerçekleşen küçük küçük değişimlerin sessiz bir devrim niteliğine ulaşmasının sonucunu ‘Aysel’ in hikayesinde okuyacaksınız.

Sayım Çınar’ın röportaj sorularını içtenlikle cevaplayan Burçak Gönül; Hayatımdaki iki idol kadından biri Aysel. Çok sevdiğim ve 2018 Aralık ayında kaybettiğim teyzemin yaşamından esinlendiğim bir aile hikayesini anlattım. Bundan neredeyse on yıl önce aldığım notlarla başladı Aysel romanının serüveni. 

Teyzeme Alzheimer teşhisi konulmuştu. Onunla yaptığımız sohbetler sırasında küçük notlar alıyordum. Onun üç dakika öncesini unutuyor olmasına rağmen, seneler önce yaşadıklarını bütün detaylarıyla hatırlaması ve zorluklarla geçmiş hayatından çok etkilendim. Oldum olası geçmişe özlem duyan, siyah-beyaz Türk filmlerini ağlaya ağlaya izleyen biriyim zaten. Şimdi düşünüyorum da, galiba o günler, benim açımdan da kişisel bir var olma mücadelesinin başlangıcıydı. Aradan yıllar geçti. Pekçok anlamda hayatımın yönü değişti. Bir gece sabaha karşı çok net olarak gördüğüm, kristal parlaklığında gördüğüm bir rüyanın ardından bilgisayarımda notlarımı buldum. Yazmaya öylece başladım. “Falezlere Götür Beni – Aysel” işte bu rüyayla başlayıp, onunla bitiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burçak GönülAysel
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