Havin, O Ses Türkiye’de çeyrek finale kaldı

HABER: AZİZ KARATAŞ

Bu sene O Ses Türkiye yarışmasına katılan ve sesiyle O Ses Türkiye’ye damgasını vuran başarılı sanatçı Havin Barım, çapraz düelloda aldığı yüzde 55 seyirci oyları ile çeyrek finale kaldı.

Sevilen yarışma O Ses Türkiye’de çapraz düello turu yapıldı. Bu turda farklı takımlardaki yarışmacılar farklı şarkı performanslar ile düello yaptı. Kazanan, turu geçen ismi ise izleyicilerin oyları belirledi. Beyazıt Öztürk'ün takımından Havin Barım, Ebru Gündeş'in takımından Enes Demirci karşılaştı. Seyircilerin verdiği oylar sonucunda yüzde 55 oranı ile Havin Barım çeyrek finale kaldı. Enes Demirci için transfer butonuna basan olmadı ve yarışmaya veda etti.

Onuncu sezonuna giren O Ses Türkiye’de 2021 sezonunda jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yer alıyor. Bu akşam, çapraz düelloda jüriler, takımlarındaki yarışmacıları çapraz eşleştirme yaptı. Yarışmacılar, sahnede farklı şarkıları seslendirdi. Performansları değerlendiren seyircilerin oyları ile turu geçen isimler belli oldu. 25 Aralık O Ses Türkiye’nin 13. bölümünde kıyasıya bir mücadele yaşandı.