Hasan Işıker, Wellhs markasıyla adından söz ettiriyor

HABER: AZİZ KARATAŞ

Ürünleri kendi fabrikalarında üreten firma kaliteli ürünleri en uygun fiyatla satışa sunuyor. Sürekli yeni ve şık modeller tasarlayan Wellhs markası kaliteli kumaşları ile yüzde yüz müşteri memnuniyetini almayı başarmıştır. Wellhs’in henüz yeni bir marka olmasına rağmen çok ilgi gördüğünü söyleyen Işıker, “Wellhs markamız henüz çok yeni ama ürettiğimiz zamansız nakış ve baskı ile tasarlanmış kaliteli ürünlerimizi Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyoruz. Ürünlerimiz tamamıyla kendi imalatımızdır. Kendi fabrikamızda üretiliyor. Bunun için müşterilerimize ürünlerimizi en uygun fiyatla sunuyoruz. Wellhs markası ürünleri kaliteli kumaşlardan üretildiği gibi rahat kalıplarıylada müşterinin memnuniyetini kazanıyor. Bundan sonraki hedefimiz Dünya pazarına yüzde yüz Türk ürünlerimiz olan Wellhsi’i satışa sunmak. Türk’ün her alandaki başarısını ve çalışkanlığını bütün dünya görmeli” şeklinde konuştu.

Hasan Işıker Kimdir?

06.02.2000 yılında Aydın’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Şehit Rıfat Tunçbilek okulunda okudu. Ardından, Özel Doğa Anadolu Lisesine geçti. Üniversiteyi ailesine destek olmak ve ticaret yapabilmek için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde okuma kararı veren Işıker, Ziraat mühendisliğini kazandı. Henüz üniversite 1. Sınıftayken 2020 yılında Wellhs markasını kurma kararı aldı ve ardından markaya faydalı olacağını düşündüğü için tekrar sınava girip moda tasarım bölümünü kazandı. Hasan Işıker, şu anda 2 bölümü aynı anda okumaya devam ediyor. Hasan Işıker, babadan gelen tekstil genlerini taşıyan 3 kardeşten en küçüğüdür. Işıker tekstil, 1993 yılında babası Yüksel Işıker tarafından Işıker tekstil olarak kurulmuştur.