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Hasan Can Kaya Robert Kolej öğrencileriyle buluştu

Komedyen, senarist ve oyuncu Hasan Can Kaya, geçtiğimiz günlerde Robert Kolej öğrencileriyle bir araya geldi. Kaya, sıcak ve samimi sohbetiyle genç öğrencilerden büyük alkış aldı.

31 Mart 2023 Cuma 00:44
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Hasan Can Kaya Robert Kolej öğrencileriyle buluştu

İSTANBUL- Hasan Can Kaya, genç hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Ünlü komedyen geçtiğimiz günlerde Robert Kolej Matematiksel Ekonomi topluluğu tarafından düzenlenen topluma etki bırakmış, alanında uzman ve tanınan kişilerin konuk olduğu “Dream Talks” etkinliğine katıldı.

Geçmişte Oxford Üniversitesi başta olmak üzere Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinde söyleşi yapan Hasan Can Kaya ilk kez lise çağındaki öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin merak ettiği tüm sorulara içtenlikle samimi yanıtlar veren Kaya, genç hayranlarının gönlünü fethetti. Ünlü komedyen, esprileriyle tüm salonu gülmekten kırıp geçirdi. Hasan Can Kaya, genç hayranlarına kendi deneyimlerinden yola çıkarak başarıya giden yoldaki değerler ve tavırlara ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Öğretmenler, öğrenciler söyleşi sonrası ünlü komedyenin zekasından, anlattıklarından ve yaklaşımından çok etkilendiklerini söyleyerek çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

HABER: GİZEM ÇAKAL

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Can KayaStundup
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