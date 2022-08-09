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HARBİYE’DE EĞLENCE BAŞLIYOR!

DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri'yle eğlence başlıyor...

09 Ağustos 2022 Salı 13:21
HARBİYE’DE EĞLENCE BAŞLIYOR!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda BKM organizasyonuyla gerçekleşecek seri, 14-20 Ağustos ve 18 Ekim tarihleri arasında yıldız isimleri sevenleriyle buluşturacak. Konserler, tiyatro oyunları ve stand-up gösterilerinden oluşan DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri 14 Ağustos'ta bu senenin büyük ilgi gören oyunu Aydınlıkevler'le başlayacak. Oyun, ilk kez Harbiye Açıkhava sahnesinde perde diyecek. 

15 Ağustos’ta Türk müziğinin önemli iki ismi Selami Şahin ve Aşkın Nur Yengi, 16 Ağustos’ta ise 7’den 70’e herkesi kahkahaya boğan Çok Güzel Hareketler 2 Açıkhava sahnesinde olacak. 17 Ağustos akşamı eğlence, Türk Pop müziğinin yıldız ismi Kenan Doğulu’yla devam edecek. 18 Ağustos’ta izleyenleri büyük sürprizlerin beklediği Doğru Koca Nasıl Seçilir adlı stand-up gösterisiyle Yasemin Sakallıoğlu, 19 Ağustos akşamı herkesin kalbine dokunan şarkılarıyla Candan Erçetin ve 20 Ağustos’ta kendine özgü tarzıyla ve her zaman çok konuşulan konserler imza atan Cem Adrian müzikseverlerle buluşacak. 

DenizBank Açıkhava Etkinlikleri’nin finalini 18 Ekim'de Sertab Erener yapacak.

DenizBank Açıkhava Etkinlikleri’ne %15 indirim!

DENİZBANK AÇIKHAVA ETKİNLİKLERİ       

14 Ağustos Pazar Aydınlıkevler               

15 Ağustos Pazartesi Selami Şahin & Aşkın Nur Yengi          

16 Ağustos Salı Çok Güzel Hareketler 2            

17 Ağustos Çarşamba Kenan Doğulu                        

18 Ağustos Perşembe Yasemin Sakallıoğlu - Doğru Koca Nasıl Seçilir?

19 Ağustos Cuma Candan Erçetin

20 Ağustos Cumartesi Cem AdriaN

18 Ekim Salı Sertab Erener


 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava TiyatrosuDenizBank
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