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HANIMLAR ‘YASEMİN ŞEFKATLİ’ SARISI İSTİYORLAR

08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:35
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HANIMLAR ‘YASEMİN ŞEFKATLİ’ SARISI İSTİYORLAR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli, tatil öncesi bakıma girdi. Karantina döneminde kuaförden uzak kalan Şefkatli, saçlarını The Most Nişantaşı'ndan ünlülerin kuaförü Orkun Baykut'a teslim etti. Hem saçlarının rengini açtıran hem de bakım yaptıran Şefkatli, çıkışta Orkun Baykut'a teşekkür ederek yeni saçlarıyla poz verdi.

Ünlülerin kuaförü olarak tanınan Orkun Baykut, "Yasemin Hanım'ın saç rengi çok beğeniliyor. Yasemin Şefkatli sarısı isteyenler çok oluyor" dedi. Baykut aynı zamanda "Karantina sonrası salonlarda büyük yoğunluk yaşanıyor. Müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Hanımların tatile çıkmadan önce gerekli bakımları mutlaka yaptırmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yasemin Şefkatli SarıYaşar Şenyüz
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