HANDE YENER FARKI: “HERKES RÜTBESİNİ BİLECEK”

Ünlü pop yıldızı Hande Yener, yepyeni şarkısı "Aklımda" ile büyük bir beğeni kazanırken Bayram tatili süresince yaptığı 5 konser ile bayramda en çok tercih edilen pop sanatçısı olarak farkını ortaya koydu.