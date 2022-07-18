HANDE YENER FARKI: “HERKES RÜTBESİNİ BİLECEK”

HABER: AZİZ KARATAŞ
Hande Yener, bayram boyunca 5 konser verdi. Yener, 8 Temmuz’da The Beach Alaçatı ile başlayan konser maratonunu Fethiye’de Babadağ Teleferik sahnesi, Kıbrıs’taki Les Ambassadeurs Hotel, Bodrum Jolly Joker’de devam ettirdi.
Şarkıcı önceki gün ise Çınarcık’taki Mawish Beach’te hayranlarıyla buluştu. Performanslarında kendi yarattığı stiliyle dikkat çeken şarkıcı, son olarak pembe transparan bir kostüm giymeyi tercih etti. Önümüzdeki ay için 17 konser anlaşmasına imza atan Hande Yener, sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendirecek.
Önce Vatan Gazetesi