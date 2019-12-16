HANDE ÜNSAL ‘‘DAHA İYİ’’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

“DÖN DİYE ÖLÜYORUM AMA DÖNMESEN DAHA İYİ DİYE DİYE DÖNDÜM”

Kadir Çetin’in, "Şarkın dijitallerde üst sıralara yerleşti çok dinlenenler arasına girdi. “Daha İyi” şarkısını ne düşünerek ve hedefleyerek yazdın?” sorusuna Hande Ünsal;

"Bu şarkıyı yazdığım gün insanlara çok dokunacağını biliyordum çünkü şarkıyı ağlaya ağlaya yazdım. Bu kadar duygunun yoğun olduğu bir şarkıda geri dönüşün de iyi olacağını hissediyordum. Bir dönem çok seyahat ediyordum hatta şarkıyı uçakta tamamladım. Hava limanında ATM'lerin köşesinde telefona kaydettim şarkıyı. Sonra araba geldi bizi aldı o sırada arayıp ekipten birine söyledim telefonda şarkıyı, şoför kimin şarkısı çok güzel şarkı demiş ekip arkadaşıma orada anladım. Anlık yazılmış sözü bestesi bir anda gelmiş ve bitmiş bir şarkı.Bazı şarkıların üzerinde 6 ay çalışıyorsun olmuyor o yüzden bu benim için çok özel bir şarkı. Yaşayan bilir o duyguyu, ben şarkıyı yazdığım dönem çok yoğun yaşadım.” dedi.

Yoğun yaşadığın o duygu neydi diye soran Kadir Çetin’e; "Evliydim boşandım, hengameli bir dönem geçirdim. Kendimi yalnız hissettiğim, yanılgıya düştüğüm zor bir dönemdi. Bir sürü şarkı yazdım. O dönemin sonlarında yazdığım şarkı da “Daha İyi” şarkısıydı diye cevap verdi.

"Ne oldu barıştınız mı?” sorusuna, Gülerek, “Ben lafımı yedim, dön diye ölüyorum dönmesen daha iyi diyerek döndüm.” diye cevap verdi.

“ŞARKILARIMI DİNLİYORLAR AMA İSMİMİ BİLMİYORLAR"

Kadir Çetin'in "Radyo programında sürekli konuğumuz Hande Ünsal diye anons ediyorum çünkü yarıda açanlar olabilir. Kim konuk diye düşünebilir biz konuşurken” demesi üzerine Hande Ünsal,“Şarkılarımı bilip ismimi bilmeyen çok insan var. Geçen gün taksiye bindim benim şarkılarım çalıyor arka arkaya. Taksiciyle sohbet oldu aramızda çok mu seviyorsun bu şarkıları neden dinliyorsun diye. Sonra ben söylüyorum bu şarkıyı dedim. Ya ben bu şarkıyı çok seviyorum ama sizin isminizi bilmiyorum dedi. O yüzden çok iyi yapıyorsun” diyerek şarkılarının kendisinden daha çok tanındığını söyledi.