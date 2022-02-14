Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
807.55
DOLAR
13.55
STERLİN
18.34
EURO
15.37
Aile İçi İletişim Sorunları Nedir, Nasıl Başa Çıkılır?
Aile İçi İletişim Sorunları Nedir,...
Çok Özel Teknoloji ile Dayanıklı ve Estetik Ürünler Hisar’da
Çok Özel Teknoloji ile Dayanıklı...
Derinlemesine Temizlik için Jonix Hava Temizleme Cihazları
Derinlemesine Temizlik için Jonix Hava...
Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru...
Fresh Scarfs ile Tesettür Giyimde Göz Alıcı Parçalar Sizlerle
Fresh Scarfs ile Tesettür Giyimde...
İş fırsatları için hemen tıkla!

HANDE SUBAŞOĞLU ‘SEV KENDİNİ’ Yayında!

14 Şubat 2022 Pazartesi 11:26
HANDE SUBAŞOĞLU ‘SEV KENDİNİ’ Yayında!

Haber: Dinçer Karacalar

Tarzıyla dikkat çeken genç ve başarılı müzisyen Hande Subaşoğlu ilk profesyonel tekli çalışması 'Sev Kendini' yi Subutay Yitgin prodüktörlüğünde Sing2Me Records etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. 

Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe bir hayat süren Hande Subaşoğlu uzun yıllar gitar ve keman eğitimleri alıp, kendi bestelerini yapan genç bir müzisyen. Artık bu şarkılarını dinleyiciyle buluşturmak isteyen Hande Subaşoğlu uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk projesi 'Sev Kendini' yi tamamladı. 'Sev Kendini'nin sözleri Sheyh Ree, müziği Hande Subaşoğlu'naait. Şarkının düzenlemesini Orkhan Bagirov yaptı. Video klip çekimleri Almanya'da usta yönetmen Hasan Kuyucu tarafından 20 kişinin çalıştığı bir ekiple iki günde tamamlandı.

Hande Subaşoğlu 'Sev Kendini' Sing2Me Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında! 

Anahtar Kelimeler:
HANDE SUBAŞOĞLU SEV KENDİNİ Yayında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaprak'tan Latin tarzı hareketli pop şarkı geliyor!
Yaprak'tan Latin tarzı hareketli pop şarkı geliyor!
Bayan Kahkaha
Bayan Kahkaha
Burak kibar yalnızlar şehri şarkısı yayında
Burak kibar yalnızlar şehri şarkısı yayında
Kaan Erten’den Aşk Şarkıları Albümü Yayında!
Kaan Erten’den Aşk Şarkıları Albümü Yayında!
Bayan Kahkaha
Bayan Kahkaha
Berhan Keskin'den "Yalan"
Berhan Keskin'den "Yalan"
KEMAL BAŞAR ŞARKILARIYLA COŞTURDU
KEMAL BAŞAR ŞARKILARIYLA COŞTURDU
Sıla’dan Sevgililer Günü konseri
Sıla’dan Sevgililer Günü konseri
Ünlü Oyuncu Eda Ece, Melisa Özmen’in Taklidi Çıktı!
Ünlü Oyuncu Eda Ece, Melisa Özmen’in Taklidi Çıktı!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma