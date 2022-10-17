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Hamurunda televizyonculuk var!

Serkan Dündaroğlu; televizyoncu bir anne ve babanın oğlu. Filiz ve Duran Dündaroğlu çiftinin TRT ile başlayan maceraları, Türkiye’nin ilk özel televizyon kanalı olan Star Tv’nin kuruluşunda yer alarak büyüdü ve uzun yıllarca devam etti.

17 Ekim 2022 Pazartesi 12:28
Hamurunda televizyonculuk var!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Oğulları Serkan Dündaroğlu’nun ise 1995 yılında Kral Tv’de müzik programları sunarak başlayan meslek hayatı, oyunculuk ve menajerlikle devam etti. 1999 yılında tamamen kamera arkasına geçmeye karar verdi ve naklen yayın yönetmeni ünvanını aldı. Teleon ve Star Tv’de, Süper Lig maçları, Şampiyonlar Ligi maçları ve spor programları çekti. Bir süre yönetmenliğe ara vererek yine Star Tv’de programlar koordinatörlüğü yaptı. Bir çok Tv kanalında büyük yapımlarda yönetmenlik yaptı ve bir çok ünlü isimle çalıştı. Aynı zamanda kendisi gibi uzun yıllardır televizyoncu olan eşi Sanem Dündaroğlu ile “Lotus Medya” isimli bir yapım şirketleri var.

Yıllardır bir çok başarılı projeye birlikte imza atıyorlar. Şu an ekranlarda, sevilen sunucu ve oyuncu Semra Güzel’in sunduğu bir sohbet programı olan “Yaşama Dair” ve ses sanatçısı, yazar Ekrem Arpak’ın sunduğu “Bir Masal Şehri Şanlıurfa” programları Lotus Medya imzasıyla Beyaz Tv’de yayınlanıyor. Camiada sevilen bir yönetmen olan Serkan Dündaroğlu, aynı zamanda 10 yıldır Türkiye’nin en çok izlenen spor programlarından olan Ertem Şener’in moderatörlüğünü, Sinan Engin, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın yorumculuğunu yaptığı Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarının yönetmenliğini yapıyor. Geçtiğimiz günlerde 27 yıllık meslek hayatını yılın en iyi program yönetmeni ödülü ile de taçlandırmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Serkan DündaroğluDuran Dündaroğlu
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