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HALUK LEVENT’TEN ANNESİNİN TÜRKÜLERİ

Haluk Levent annesinin en çok sevdiği 15 türküyü ‘Vasiyet’ albümünde bir araya getirdi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:18
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HALUK LEVENT’TEN ANNESİNİN TÜRKÜLERİ

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Geçti Dost Kervanı’ndan Mihriban’a 15 türkünün yer aldığı albümü Levent 2019’da kaybettiği annesi Sabriye Acil’e ithaf etti. Albümün ilk video klibi Haluk Levent’in Melek Mosso’yla düet yaptığı Neşet Ertaş türküsü ‘Zülüf’e çekildi.

'Geçti Dost Kervanı', Ruhi Su türküsü 'Mahsus Mahal', 'Bahçe Duvarından Aştım', 'Cem Adrian' ile birlikte seslendirdiği Nesimi Çimen türküsü 'Şifa İstemem Balımdan', Ceylan Ertem ile beraber düet yaptığı Aşık Veysel bestesi 'Gönül Çalamazsın Aşkın Sazını', 'Efem', 'Hele Yar Zalim Yar', Turgay Tanülkü ile yorumladığı 'Mihriban'; Hayko Cepkin'in konuk olduğu ''Ah Bir Ateş Ver', Oğuz Aksaç ile beraber söylediği 'Gayri Dayanamam Ben Bu Hasrete', 'Halimem', 'Kerkük Zindanı', Şirin Demirtaş ile düet 'Sivas Ellerinde Sazım Çalınır' ve Zilliya Shumilina ile birlikte söylenen Aşık Veysel türküsü 'Kara Toprak' gibi ölümsüz 15 türküden oluşan albüm, dijital platformların dışında Cd ve Plak formatlarında da müzikseverlerle buluşacak.

Önce Vatan Gazetesi

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