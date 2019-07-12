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Haluk Levent, Azeri şarkıcı Cinare Melikzade’yle birlikte düet yaptı

Haluk Levent önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Türk rock müziğinin ünlü ismi Haluk Levent dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşattı. Alkışlar eşliğinde sahneye gelen sanatçı son zamanlarda benim starım dediği Cinare Melikzade'yi de sahneye davet etti.

Haluk Levent, Azeri şarkıcı Cinare Melikzade’yle birlikte düet yaptı

Haluk Levent önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Türk rock müziğinin ünlü ismi Haluk Levent dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşattı. Alkışlar eşliğinde sahneye gelen sanatçı son zamanlarda benim starım dediği Cinare Melikzade'yi de sahneye davet etti.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:22
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Haluk Levent, Azeri şarkıcı Cinare Melikzade’yle birlikte düet yaptı
İSTANBUL- Sahneye davet ettiğinde genç şarkıcıyla nasıl tanıştığını anlatan Haluk Levent, Cinare’nin elini öptüğünü söyledi. “Ofise geldi ve beni görür görmez Haluk ağabey deyip ver elini öpeyim dedi. Ben çok şaşırdım” sözleriyle anısını paylaşan Haluk Levent, genç şarkıcıya sesine, sahne rengine, yeteneğine çok güveniyorum diyerek methiyeler düzdü. Haluk Levent, genç şarkıcıyla birlikte ‘Sen Olasın ‘ şarkısını seslendirdi. Dakikalarca ayakta alkışlanan ikili daha sonra Cinare Melikzade’nin son şarkıcı söz ve müziği Emrah’a ait olan ‘İhtiyacı Var’ şarkısını seslendirdi. Birlikte düet yapan ikili, Harbiye Açıkhava’da adeta müzik şöleni yaşattı.
Haber: Elif Hayvalı

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