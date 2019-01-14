‘Halkın Yıldızları’ açılış konserini Edis ile yapıyor!

İSTANBUL / HASRET DİLEK DELİER

Son albümü ''An'' ve imzasını attığı projeleri ile geçtiğimiz seneyi ödüllerle kapatan Türk pop müziğinin başarılı ismi Edis, 18 Ocak akşamı Poll Production organizasyonuyla ve Halkbank sponsorluğunda gerçekleşecek olan 'Halkın Yıldızları' etkinlikleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde sahne alacak.

2019'u yepyeni repertuvar ve sahne şovları ile karşılayan sanatçı, 'Halkın Yıldızları' konser serisinin açılışını yapacağı geceye özel bir repertuvar hazırladı. Edis, kendi şarkılarının yanı sıra yerli ve yabancı cover şarkılara da sahnesinde yer verecek.

Güçlü canlı performansı ve dans showları ile etkileyici sahnesini dinleyici ile buluşturacak olan Edis, yine unutulmaz bir konsere imza atacak.