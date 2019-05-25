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Halil Ergün Son Oyuna Yetişti

Zülfü Livaneli'nin büyük ses getiren romanından uyarlanan Leyla'nın Evi, geçtiğimiz akşam son kez sahnelendi.

Halil Ergün Son Oyuna Yetişti

Zülfü Livaneli'nin büyük ses getiren romanından uyarlanan Leyla'nın Evi, geçtiğimiz akşam son kez sahnelendi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:32
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Halil Ergün Son Oyuna Yetişti

İSTANBUL- Usta oyuncular Halil Ergün ve Serap Aksoy, Nedim Saban’ın yenilenen yorumuyla sahnelenen Leyla’nın Evi’ni izlemek için Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’ne gelenler arasındaydı. Leyla rolünü, usta sanatçı Celile Toyon canlandırdığı oyunu izlemeyi çok istediğini belirten Halil Ergün, “Çok merak ediyordum. İzleme fırsatı bulamamıştım. Son oyuna yetiştim” dedi.

Oyunun sonunda kulise geçen Nedim Saban, oyunculara teşekkür ettikten sonra  kadroda yer alan Celile Toyon, Ahmet Uz, Dicle Alkan, Fatih Dönmez, Halim Ercan, Meral Asiltürk, Kaan Sevi, Koray Kurt ve İsmail Karaer ile birlikte pasta keserek final kutlaması yaptılar. 

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 25.05.2019 06:38
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