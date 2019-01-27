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Haliç’ten müziğin efsaneleri geçti!

Hasret Dilek Delier’in haberi için tıklayınız...

Haliç’ten müziğin efsaneleri geçti!

Hasret Dilek Delier’in haberi için tıklayınız...

27 Ocak 2019 Pazar 18:24
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Haliç’ten müziğin efsaneleri geçti!

İSTANBUL / HASRET DİLEK DELİER

 


Türk Müziğinin efsane grubu Mazhar, Fuat Özkan, Poll Production organizasyonu ve Halkbank sponsorluğunda gerçekleşen "Halkın Yıldızları" konserleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi’nde hayranlarıyla bir araya geldi.

Yoğun ilginin yaşandığı konserde grup, ‘Ele Güne Karşı’ "Ah Bu Ben", "Sarı Laleler", "Mecburen", "Yandım", "Ali Desidero" gibi klasikleşmiş eserlerini Haliç’i hınca hınç dolduran seyircilerle birlikte söyledi.

‘GENÇLER VE RUHU GENÇ KALANLARA SELAM EDERİZ!’

Konser arasında seyirci ile sohbet eden grup “Sağlığımız el verdikçe, kanımızın son damlasına kadar sizlerle birlikte olacağız. Gençler ve ruhu genç kalanlara selam ederiz’ ifadesini kullandılar.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Haliç Kongre MerkeziHalkın YıldızlarıMazhar Fuat ÖzkanMFÖ
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