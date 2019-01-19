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Haliç’te arabesk rüzgarı esecek!

Hasret Dilek Delier’in haberi için tıklayınız…

Haliç’te arabesk rüzgarı esecek!

Hasret Dilek Delier’in haberi için tıklayınız…

19 Ocak 2019 Cumartesi 13:18
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Haliç’te arabesk rüzgarı esecek!

HABER: HASRET DİLEK DELİER

Arabesk müziğin iki güçlü yorumcusu Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun Poll Production organizasyonu ve Halkbank sponsorluğunda gerçekleşecek olan ‘Halkın Yıldızları’ konserleri kapsamında 21 Ocak’ta Haliç Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluşuyor. 

Dinleyicileri için özel bir repertuvar oluşturan ikili, kendi şarkılarınının yanı sıra arabesk müziğin efsane isimlerinin dillerden düşmeyen eserlerini de seslendirecek.

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkardıkları ‘Usta Çırak’ ile yılın en iddialı arabesk proje albümünü müzikseverlerle buluşturan iki usta isim, albümün yeni klibini Haliç Kongre Merkezi’ndeki sevenleri ile beraber çekecek. Klip şarkısını konserde açıklayacak olan Kurtoğlu ve Altun 3000 kişinin eşlik edeceği klip için ‘Bizden sevenlerimize, sevenlerimizden bize, gönülden gönüle sonsuz hatıra olsun istedik’ diye konuştular. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
HaliçArabeskCengiz KurtoğluHakan Altun
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