Hakan Ki "Adın Batsın" dedi!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Bir önceki çalışmaları “Bencil” ve “Gitme Lütfen” ile büyük başarı elde eden sanatçı şu sıralar yeni şarkısı ile müzik listelerini zorlayacak.

HER YAŞANILAN ŞEY OLGUNLUK KATTI!

Sevilen isimlerden Hakan Ki, Gectiğimiz günlerde basına yaptığı açıklamada "Bazı ilişkilerde haksızlığa uğrayan ,canı yandığında o anın verdiği acı ile karşı tarafa temennide bulunur. “Adın Batsın” da tam öyle bir hikaye diyen Hakan Kİ “Çok mutsuz olduğum bir gece yolda yürürken bu sözleri ve müziği oluşturdum. O anki mutsuzluğumu şuan gülerek hatırlasamda, her yaşanılan şeyin insana olgunluk kattığını düşünüyorum. Bu yüzden bana olgunluk katan herkese teşekkürler." Diyerek şarkısı ile açıklamalarını bitirdi.