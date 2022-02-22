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Hakan Kanburoğlu kimdir? Gazeteci Hakan Kanburoğlu yazıları ve instagram adresi!

Müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu yazdığı yazılarla magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Birçok müzik ve magazin haberi öncelikle ondan çıkıyor. Demet Akalın, Gülben Ergen gibi isimlerle röportaj yapan Hakan Kanburoğlu kimdir? Hakan Kanburoğlu yazıları ve Hakan Kanburoğlu instagram adresi ile ilgili bilgiler.

22 Şubat 2022 Salı 17:09
Hakan Kanburoğlu kimdir? Gazeteci Hakan Kanburoğlu yazıları ve instagram adresi!

Hakan Kanburoğlu kimdir?

Hakan Kanburoğlu müzik ve magazin yazarıdır. 1996 doğumlu olan Hakan Kanburoğlu Yeni Çağrı ve Önce Vatan gazetelerinde yazdığı yazılarla gündem olmuştur. Bakırköy doğumlu olan Hakan Kanburoğlu, Bulgaristan göçmenidir. Liseyi Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi’nde okuyan Hakan Kanburoğlu, Marmara Üniversitesi gazetecilik mezunudur. Marmara Üniversitesi’nde Temel Gazetecilik alanında Yüksek Lisans yapmaktadır. 

   

Demet Akalın, Simge, Hande Yener, Gülben Ergen, Sadettin Saran gibi isimlerle röportaj yapmıştır.

Hakan Kanburoğlu instagram adresi

Hakan Kanburoğlu’nun instagram adresinde 15 bin takipçisi bulunmaktadır.

 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 22.02.2022 14:08
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