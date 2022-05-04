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Hakan Kanburoğlu: Hadise Hülya küslüğü düğünde de devam etmiş

04 Mayıs 2022 Çarşamba 10:59
Hakan Kanburoğlu: Hadise Hülya küslüğü düğünde de devam etmiş

Müzik ve Magazin yazarı Hakan Kanburoğlu, Hadise'nin düğününde ablasının yer almadığını yazdı. Hadise ve Hülya Açıkgöz'ün kavgaları bir dönem magazin gündemini meşgul etmişti. Çırağan'da Mehmet Dinçerler ve Hadise'nin düğünü gerçekleşti. Gerçekleşen düğünde Hülya Açıkgöz yer almazken o saatlerde hayatını kaybeden köpeğini paylaştı. Hülya Açıkgöz, Hadise'nin düğününde köpeğiyle ilgili paylaşım yapması kafaları karıştırırken alınan bilgilere göre Hülya Açıkgöz'ün oğlum diye tabir ettiği köpeğin 30 Haziran 2021 akşamı vefat ettiği bilgisine ulaşıldı. Anlaşılan o ki Hülya Açıkgöz ve Hadise arasındaki küslüğü düğün bile bitiremedi. Hadise'nin yakın çevresine düğün ile ilgili sorular yönelttim ve Hülya Açıkgöz düğüne geldi mi dedim, ''Hayır niye gitsin ki?'' yanıtını verdiler.

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Hakan Kanburoğlu: Hadise Hülya Küslüğü Düğünde De Devam Etmiş
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