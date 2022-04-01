Hakan Güler bu yılın saç renklerini açıkladı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sanat, iş dünyası ve cemiyet dünyasının birçok ünlü isminin kuaförü olarak tanınan Hakan Güler, pandemi dönemi sonrasında kadınların en çok saçlarıyla ilgilendiğini belirterek 2022 yılının trend olacak saç modelleri ile ilgili olarak tavsiyelerde bulundu ve aynı zamanda tüyolar verdi. Hakan Güler pandemi dönemi bittikten sonra birçok kadının ilk gittiği yerin kuaför salonu olduğunun altını çizerken pandemi döneminde birçok kadının kuaför salonlarının kapalı olmasından dolayı daha kolay olan saç modellerini kendilerine uyguladığını ifade etti.Bu dönemde kuaföre gidemeyen kadınlar daha basit ve kendilerinin rahatça yapabilecekleri saç modellerine yöneldiklerini, pandeminin bitmesiyle de bir çok kadının özellikle saç renginde değişiklikler yapmaya başladığını söyleyen Hakan Güler bu yılın saç renkleri hakkında “Saç renkleri bronz kahve başta olmak üzere buz sarısı ve bebek sarısıdır. Sarışın ve kahverengi arasında bir ton olan bronde, stil sahibi kadınlar arasında çok tercih edilen bir renktir” dedi.