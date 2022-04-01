Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.239,72
ALTIN
912,29
DOLAR
14,69
STERLİN
19,29
EURO
16,27
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Ordu Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Destek Personeli alacak
Ordu Üniversitesi Sözleşmeli (4/B)...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Personel alım ilanı
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli (4/B)...
Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B...
Kamu İhale Kurumu 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edecek
Kamu İhale Kurumu 8...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hakan Güler bu yılın saç renklerini açıkladı

01 Nisan 2022 Cuma 10:28
Hakan Güler bu yılın saç renklerini açıkladı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sanat, iş dünyası ve cemiyet dünyasının birçok ünlü isminin kuaförü olarak tanınan Hakan Güler, pandemi dönemi sonrasında kadınların en çok saçlarıyla ilgilendiğini belirterek 2022 yılının trend olacak saç modelleri ile ilgili olarak tavsiyelerde bulundu ve aynı zamanda tüyolar verdi. Hakan Güler pandemi dönemi bittikten sonra birçok kadının ilk gittiği yerin kuaför salonu olduğunun altını çizerken pandemi döneminde birçok kadının kuaför salonlarının kapalı olmasından dolayı daha kolay olan saç modellerini kendilerine uyguladığını ifade etti.Bu dönemde kuaföre gidemeyen kadınlar daha basit ve kendilerinin rahatça yapabilecekleri saç modellerine yöneldiklerini, pandeminin bitmesiyle de bir çok kadının özellikle saç renginde değişiklikler yapmaya başladığını söyleyen Hakan Güler bu yılın saç renkleri hakkında “Saç renkleri bronz kahve başta olmak üzere buz sarısı ve bebek sarısıdır. Sarışın ve kahverengi arasında bir ton olan bronde, stil sahibi kadınlar arasında çok tercih edilen bir renktir” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tiyatro Günü’nde prömiyer yaptılar
Tiyatro Günü’nde prömiyer yaptılar
Tuğba Ünal’ın Urfa'ya özel repertuarı
Tuğba Ünal’ın Urfa'ya özel repertuarı
Bülent Ersoy Seda Sayan’a hakaret mi etti?
Bülent Ersoy Seda Sayan’a hakaret mi etti?
EBRU ÇÖMLEKÇİ; SANIRIM BEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAŞAMIŞ BİR SARAY KADINIYDIM
EBRU ÇÖMLEKÇİ; SANIRIM BEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAŞAMIŞ BİR SARAY KADINIYDIM
Yaşar Gündem ile Kuvayi Milliye Destanı
Yaşar Gündem ile Kuvayi Milliye Destanı
Arya Sahne’de Oğuz Aksaç Konseri
Arya Sahne’de Oğuz Aksaç Konseri
“Nasıl Fenomen Oldum”a 3 Sürpriz Konuk
“Nasıl Fenomen Oldum”a 3 Sürpriz Konuk
Karadağlı merak edilen soruları fuarda yanıtladı: “Erkeğe yakışmaz”
Karadağlı merak edilen soruları fuarda yanıtladı: “Erkeğe yakışmaz”
Osman Sekiz filminin galası yapıldı
Osman Sekiz filminin galası yapıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma