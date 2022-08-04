Hakan Eren’den İlhan İrem’e vefa

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Hiçbir radyo programına konuk olmayan İlhan İrem’le, 2003 yılında yaptıkları “İlhan İrem 30. Sanat Yılı” programını tekrar yayımlayan Eren, İrem’in “Yazık Oldu Yarınlara” dan “Anlasana” ya kadar ilk 30 yıl yaptığı tüm şarkıların gerçek hikayelerini sanatçının, kendi sesinden dinletti.

İlk kez yayımlandı

Eren, programında sürpriz yaparak daha önce hiç yayınlanmamış iki İlhan İrem düetini de yayımladı. Sibel Egemen “Çeşme” ve Nükhet Duru “I WantTo Tango” düetleri İrem’in, sevenlerini çok şaşırttı. İlhan İrem’in cenaze töreninde de konuşma yapan Hakan Eren; “İlhan İrem, gerçek bir sanatçıydı ve gerçek sanatçılar her zaman yaşar” dedi.