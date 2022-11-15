Hakan Çakan’ın yeni şarkısı “Senin Bana Borcun Var” Sizlerle!

HABER: ASLAN SAYIM

Hakan Çakan “Senin bana borcun var” isimli şarkısı ile Grand Müzik Etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda yerini aldı.

Yakışıklı ve güçlü yorumcu Hakan Çakan’dan iddalı şarkı geldi. Hem arabesk hem pop şarkısı ile günümüzün revaçta olan giderli ve eğlenci şarkılarına farklı tarzı ile merhaba dedi.

Hakan Çakan dinleyicilerden tam not aldı.

Senin Bana Borcun Var isimli şarkının sözü ve Müziği Hakan Çakan imzası taşıyor. Aranjörlüğünü Hüseyin Çeliker üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda ise Nihat Ulaş yer alıyor.

Hakan Çakan “Senin bana borcun var” isimli şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.

Klip Link: https://youtu.be/oTHQclLt7AI