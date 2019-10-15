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HAKAN'CA YORUMLAR

HAZIRLAYAN: HAKAN KANBUROĞLU

HAKAN'CA YORUMLAR

HAZIRLAYAN: HAKAN KANBUROĞLU

15 Ekim 2019 Salı 12:29
29 Okunma
HAKAN'CA YORUMLAR

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1-      Emir Can İğrek – Nalan

2-      Aynur Aydın - Gel Güzelim

3-      Murda & Ezhel – Aya (prod. Spanker)

4-      Sura İskenderli – Bir Daha Yak

5-      Haktan – Ağlayamıyorum

6-      Emre Atlı – Yakıyorlar

7-      Ali Firu  – İhtilal

8-      Ateş – Elveda

9-      Tan ft. Başkanlar Ork. – Sensiz Olmaz

10-   İlyas Yalçıntaş – Farzet

MEHMETÇİK’E CAN FEDA

Demet Akalın, geçen akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne aldı. Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. Gerçekten örnek alınması gereken bir davranış. Şov dünyasında diye kör, dilsiz, sağır olmaya gerek yok. Akalın’ın bu iyiliği belki de ünlüler dünyasındaki körleri, sağırları ve dilsizleri harekete geçirir belli mi olur? Akalın’ın konserinde en dikkat çeken detay sahnede uçmasıydı. Geçen Amerika tatilinde Akalın bir konsere gitmişti ve sahne alan ismin sahnede uçtuğunu belirtmişti. Türkiye’de böyle bir şov yapmak istediğini belirten Akalın, Bostancı’da uçuşu gerçekleştirdi. Her zaman azminin peşinden gidiyor, vallahi helal olsun. Ben de bu videoyu sosyal medya hesabımdan ‘’Keşke herkes Akalın gibi sahnesine yatırım yapsa’’ yazdım. Akalın da ‘’Keşke ama biz bu sefer cepten ödedik, Mehmetçik’e feda olsun.’’ Karşılığını verdi. Mehmetçik’e gerçekten de can feda… Bu topraklarda huzurla yaşıyorsak askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz, yüreği Türkiye Cumhuriyeti devleti olan insanlar sayesinde. Bu konuda duyarlı her sanatçı ya da helal olsun.

 

      

ÇAĞLA’YA BENZETİLDİ

Akalın’ın Bostancı konserindeki kıyafetleriyle ilgili de iki çift laf edeyim. Siyah şortlu kombini yıkılıyor, saç makyaj adeta Akalın’ı 23 göstermiş. Versace markalı, sarı taytı ise bana Saz mı Caz mı şarkısıyla müzik piyasasında kendini fark ettiren Çağla’yı anımsattı. Ufaktan bir pişti durumu vardı. Gerçi kombin iki isme de çok yakışmış. Akalın’a hemen bu benzerliği fark ettiğimi de söyledim, O da “ Versace bu, orijinal, 30 yıldır değişmeyen deseni ama Çağla’yı seviyorum. Her zaman desteğim, inanılmaz saygılı bir kız.” yanıtını vererek pişti polemiğini başlamadan bitirmiş oldu.


   

AJDA PEKKAN’SIZ BİR FİKRET ŞENEŞ TRİBUTE ALBÜMÜ

Mevsim sonbahar, dışarıda gerçekçi ama samimi olmayan bir güneş. Kulağımda ise Fikret Şeneş’in tribute albümü. Kimler Geldi Kimler Geçti adlı albümü bugünlerde tekrar tekrar dinliyorum. Bayıldığım için değil ama bu tekrar tekrar dinlemem… Albümde ne eksik diye tekrar tekrar dinliyorum… Öncelikle albümde Ajda Pekkan eksik… Fikret Şeneş sayesinde kariyerini oluşturduğu birçok kişi tarafından dile getiriliyor, fakat Ajda Pekkan nasıl olur da bu albümde olmaz? Albümde başka ne mi eksik? Birkaç şarkı dışında yenilik ve ruh eksik. Şarkıların doğru vokallere ulaşmamış olduğunu düşünmekteyim. Ayrıca aranjelerin de üzerinde hiç düşünülmeden alelacele yapıldığını hissetmekteyim. Peki albümde hiç mi olumlu yorumun yok? diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Elbette var; albümde bir kere Sezen Aksu’yu yeniden duyuyoruz. Çok özledik çok… Albümde benim favorim Haktan’ın Ağlayamıyorum şarkısı. Ruhunu katarak okumuş Haktan. Çok ama çok iyi bir yorumcu hak ettiği yere bir gün muhakkak ki ulaşacak. Serel Yereli’nin sesi güzel ama Bambaşka Biri gibi bir şarkıyı yorumlaması hata, şarkı zaten her devrin şarkısı yeniden başka bir ismin kumasına gerek yok, şarkı Serel’i parlatmaz. Bu şarkıyı yenilikçi Aleyna Tilki’den duysaydık vaov diyebilirdik.  Cem Yenel’in Son Yolcu ve Evrencan Gündüz’ün Nasılsın İyi misin yorumlarını ben çok başarılı buldum, son derece yenilikçi isimler. Cem Yenel Aşk Bu Biter mi şarkısıyla kendisini fark ettirmişti ama Son Yolcu şarkısında bambaşka bir Cem Yenel görüyoruz. Vokal yeteneğini genç yaşında gösterebilmiş. Tarzı  Edis’e de çok benziyor. Evrencan ise alternatif müziğin gerçekten güçlü bir temsilcisi olacak. Müge Zümrütbel’in Baksana Talihe yorumu da sevilmeyecek gibi değil. Yalın’ın Olur Ya yorumu da albümü kurtarıyor. Potansiyel olarak çok güzel bir albüm olacakken hazırlanış bakımından ufak tefek hayal kırıklıkları yaratan bir albüm olmuş. Fikret Şeneş ölümsüzdür, sesiyle sözleriyle her devrin kalbine eşlik edecektir. 

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Son Güncelleme: 15.10.2019 05:52
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