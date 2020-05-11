HAKAN'CA YORUMLAR

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Ebru Yaşar – Kalmam

2– Nahide Babashlı – Benim Hikayem

3– Emir Can İğrek – Sapa

4– Günay Aksoy – Her Yer Karanlık

5– İdo Tatlıses – Buluşacaktık

6– Anıl Piyancı & Perdenin Ardındakiler – Yağmurlar

7– Kaan Boşnak – Bırakma Kendini

8– Sancak – En Büyük Hatanım

9– Heijan feat. Muti – Hokkabazlar

10– Bilal Sonses – Görmedim Sen Gibi





''SETLERİ VE SAHNEYİ ÖZLEDİM''

Mucize Doktor'un Adil Hoca'sı Reha Özcan, müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu'nun konuğu oldu.

''NİKAH ŞAHİTLERİ SEVE SEVE OLURUM''

Taner Ölmez'in Ece Çeşmioğlu ile evleneceği yönündeki haberler hakkında konuşan Reha Özcan, ''Benim de öğrencim Ece. Sevgililer. Tabii evlensinler, çok yakışıyorlar. Nikah şahidi olmamı isterlerse seve seve olurum.'' dedi.

''KİLO VERMEYE GİTTİM EVLENİP GERİ GELDİM''

Diyetisyen eşiyle ilgili ilk kez konuşan Reha Özcan, '' Ben askere 78 kilo gittim, ,110 kilo geri geldim. DJ olarak askerlik yaptım ve şiştim. Daha sonra ablam beni sen aktörsün kilo vermelisin diyerek diyetisyene götürdü. Diyetisyene inanmazdım ama Yeşim beni 2 senede 80 kiloya düşürdü. Ben de evlilik teklifi ettim.'' cümlelerini kullandı.

''20 SENEDİR İLK KEZ 50 GÜN BİRLİKTEYİZ''

Evliliği hakkında konuşan Reha Özcan, ''İyi ki evlenmişim, 20 sene oldu, ilk defa 50 gün birlikte kaldık. Doğru evlilik yapmışım, karantina döneminde onu test ettik.'' ifadelerini kullandı.

''GEL OYNA DESELER OYNARIM''

Mucize Doktor'un yeni bölümleri hakkında Reha Özcan, ''28. bölümde sezon finali yaptık gibi, bundan sonra önümüzdeki sezona kadar yeni bölüm çekilmez diye düşünüyorum ama yine ekip ve kanal belirleyecek. Her şeyden önce sağlık. Mucize Doktor'u halk gibi biz de özledik.'' şeklinde konuştu.

''TANER ÖLMEZ'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM'

Taner Ölmez'in oyunculuğu hakkında Özcan, ''İyi ki onunla partneriz, büyülü bir çocuk. Rolüne karşı göstermiş olduğu sadakate bayılıyorum. Ondan çok şey öğreniyorum.'' diye belirtti. Ayrıca set oyuncularının uyumuyla ilgili, ''Biz çok iyi çalışan iş arkadaşlarıyız, birbirimizi koruyup kollarız. Hayran olduğum oyuncularla çalışıyorum.'' ifadelerini belirtti.





''TUĞBA ÖZAY'DAN ALLAH RAZI OLSUN''

Modacı Muammer Ketenci, müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu'na konuştu.

''NUR YERLİTAŞ İLE BENİ BARIŞTIRAN TUĞBA ÖZAY'DAN ALLAH RAZI OLSUN''

Hakan Kanburoğlu’nun canlı yayınında Nur Yerlitaş ile barışmasını anlatan Muammer Ketenci gözyaşlarına boğuldu. Ketenci, ''Nur Yerlitaş ile barıştığımda çok mutlu olmuştum. Tuğba Özay'dan Alah razı olsun. Ben tedarikli bir beyine sahibim, hastayken yanına gidememiştim hep telefonla konuşmuştum. Bir kahve içmek nasip olmadı. Mekanı cennet olsun.'' dedi.

''HADİSE'Yİ TANIMAM, HALK SAYEMDE TANIDI''

Hadise'nin Eurovision kostümünden doğan tartışmalar ile ilgili Ketenci, '' Hadise'yi tanımıyorum bile. Muammer Ketenci sayesinde bu ülkenin Hadise'si oldu. Yılların modacısı için bu adamı tanımıyorum dedi. Sen beni tanısan ne olur tanımasan ne olur? Benle polemik yapana kadar bu millet Hadise'yi tanımıyordu. Emek verdim, param gitti. Türk olarak Eurovision'da kıyafetimi tanıtacak gururuyla çalıştım ama heba oldu.'' cümlelerini kullandı.

''HATİCE YENİDEN DEFİLEMDE YER ALABİLİR, TABULARI YIKIYOR CADI''

Hatice'nin podyumda skandal harekete imza atmasıyla ilgili Ketenci, ''Böyle bir şey yapabileceği akıma gelmezdi cadının. Tabuları yıkıyor. Ama şarkı tanıtım dönemlerinde onun bu davranışlarına hak veriyorum. Bizim halkımız sanatçıyı sahiplenmiyor. Hatice yeniden defilemde sahne alabilir. O benim canım ciğerim. Dersini almıştır, bir daha yapmaz ama defileme özel şarkı yapabilir, yeniden yer alabilir.'' ifadelerini kullandı.

''SERDAR ORTAÇ PARASIZ PULSUZ KALMAZ''

Serdar Ortaç ve Ece Erken'in koronavirüs döneminde yaşadıkları maddi zorluklarla ilgili de konuşan Ketenci, ''Vallahi ben merkezi sistemli bir sitede oturuyorum. Haberlerde 800 lira doğalgaz faturası geldiğini gördüm. Aidatım 455 TL. Serdar Ortaç'ın haberlerini gördüm, bunların hepsi traş kelimeler. Hepsinin mutlaka parası pulu vardır. Serdar'a kumarda yemeseydi diyorlar. Birçok ünlümüz yiyor ama hepsinin malı mülkü yerinde. Bir sanatçı gündem de kalabilmek için konuşuyor. 1 aydır Serdar'ı konuşuyoruz. Onar parasız pulsuz kalmazlar.'' cümlelerini belirtti.

''AJDA PEKKAN MODA DUAYENİ, DEMET AKALIN'IN GİYİMİNİ BEĞENMİYORUM''

Ketenci, ''Türkiye'de modadan anlayan isimleri'' Nükhet Duru, Ajda Pekkan, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre olarak sıraladı. 'Ajda Pekkan moda duayeni olurdu.'' diyen Ketenci, Ebru Gündeş ve Demet Akalın hakkında ise ''Ebru Gündeş hep aynı. Giyiminde ne var ki? Straplez elbisenin farkı renklerini giyiyor. Demet Akalın ise bu zamana kadar asla giyimini beğenmedim. Modacı bulsa çok güzel giyinir. Her şey marka alıp giymek değil. Büstiyer ve şort en çok ona yakışıyor.'' şeklinde konuştu.

KİM KARDASHİAN VE GİGİ HADİD'E GÖNDERME: HATİCE VE ECE'NİN NESİ EKSİK

Gigi Hadid ve Kim Kardashian hakkında Ketenci, ''Hatice poposunu açtı diye olay oldu. Peşine Jennifer Lopez açtı Türk halkı onu alkışladı. Hatice'yi dünya starları takip ediyor ama halk Hatice'yi linç ediyor. Ece Gürsel gibi top modelimiz var. 190 boyunda. Oya gibi kız ama bizim halkımız Gigi Hadid kardeşleri konuşuyor. Sanki Gigi Hadid'i anaları doğurdu. Ece'nin Hatice'nin neyi eksik? Kim Kardashian'ın boyu devrilsin. Ona beddua etmekten içim dışıma çıktı. Yakında geberir, benim bedduamı alan yaşamaz. Tarkan'ın adı bile sadece Rusya'da var. Amerikan starlar Tarkan'ın ayağının suyunu içsin. Sanatçılarımızı sahiplenelim, yurt dışı tanısın. Cumhurbaşkanımız 'Biz bize yeteriz.'' dedi. Bizim de sanatçılarımıza sahip çıkmamız lazım.'' diye konuştu.

''YENİDEN EVLENMEM''

Özel hayatıyla ilgili konuşan Ketenci, ''Bir kez evlendim, 2 oğlum var. Daha da evlenmem. Hepsiyle aram çok iyi. Yeniden evlenmeyi hiç düşünmedim. 2. baharımı şuan yaşıyorum. Yalnızım sevenlerim var mutluyum. Bak bugün sütlacımı da yaptım.'' dedi.

''MASKE DAĞITTIM, ALBÜM HAZIRLADIM''

Koronavirüs sürecinde neler yaptığıyla ilgili Muammer Ketenci, ''Koronavirüs süresinde ortağımla birlikte 1000 tane maske dikip halka ve bazı kuruluşlara dağıttık. Aynı zamanda koronavirüs öncesi albüm hazırlığına girdim. Korona sonrası duyacaksınız. 3 tane cover şarkıdan oluşan Maksi single çalışmam geliyor.'' cümlelerini belirtti.





''MÜZİK PİYASASINDA MERTLİK BOZULDU''

Deeperise, müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu’na konuştu.

“GERÇEK ADLARIMIZLA ÇIKMADIK”

Jabber ile yayınladıkları Raf adlı şarkıyla müzik piyasasında 80 milyon dinlenen Deeperise, “Mesut ve Mücahit gerçek adlarımız, bu adlarla sektöre adım atsaydık tutulmazdık. Deeperise, derinden gelen yükseliş anlamına geliyor.” cümleleriyle gerçek adı ne tartışmalarına yanıt verdi.

“AŞIK VEYSEL’İN TORUNLARINDAN BEĞENİ ALDIK”

Avrupa Müzik etiketiyle yayımlanan ve Jabbar ile imza attıkları Güzelliğin On Para Etmez şarkısı hakkında konuşan Deeperise, “Aşık Veysel’in torunları bize ulaştı ve beğendiklerini belirterek çok teşekkür etti. Bizim için büyük gurur. Tüm yeni nesil onun hikayesini bilmeli. O bizim kültürel mirasımız, müziğimiz ile birlikte yeni nesile onu ulaştırmak istiyoruz. Aynı zamanda dünyaya da kültürel zenginliğimizi sunmuş oluyoruz.” dedi.

“DÜNYA STARLARIYLA ÇALIŞIYORUZ”

Romanya’nın müzik starı Alexandra Stan ile düet yaptığını belirten Deeperise, “En büyük hayalim Drake ile çalışmak. Hayal de değil neden olmasın. Almanya’da, Bulgaristan’da, Rusya’da Raf hala dinleniyor.” cümlelerini kullandı.

“POP MÜZİKTEKİ GERİLEME BİZİM ŞARKIMIZLA BAŞLADI”

Pop müziğin geriye düşmesiyle ilgili konuşan Deeperise, “Popun geriye düşmesi Mahmut Orhan’ın şarkılarıyla ve bizim yaptığımız Raf adlı şarkıyla başladı, Rapçiler bu kırılmayı devam ettiriyor. Pop müziği bitirmek istemedik.

“MÜZİK PİYASASINDAKİ MERTLİK BOZULDU”

Türkiye’deki müzik piyasasının sorunlarına da değinen Deeperise, “Sahte izlenmeler, dinlenmeler var. Adam bir şarkı yayınlıyor 15 milyon izleniyor. Ariana Grande gelsin o zaman Türkiye’den yayınlasın şarkıları. Dijitalleşmeyle birlikte müzik piyasasındaki mertlik bozuldu. Eskiden şarkılar daha duyguluydu ve daha gerçek oranlarda dinlenirdi.” ifadelerini kullandı. & Jabbar’ın yeni hiti “Güzellin On Para Etmez” Avrupa Müzik markasıyla 1 Mayıs Cuma günü tüm dijital platformlar ve radyolarda yerini aldı.

''AĞUSTOS SONUNDA VİRÜS SÜRECİ RAHATLAYACAK''

Yazar ve astrolog Can Aydoğmuş ie Covid-19'u konuştuk. Can Aydoğmuş, Hürriyet'teki yazısında da açıkladığı gibi Covid19 hastalığı yani Corona virüsünün dünyada ve Türkiye'de bitişini şöyle açıklıyor:

1- 4 Mayıs 2020 sonrası Mars ve Satürn ayrılacağı için dünyada çok hafif bir rahatlama olur ama karantina tam bitmez.

2- 5 ve 21 Haziran ve 5 Temmuz 2020 tutulmaları ile dünya doğal afetler ile birbirine girer, gerginlik depremler, yeni virüs, ekonomik krizler ya da ayaklanmalar olabilir ama dünya sonrasında sakinleşir.

3- Ağustos 2020 sonrası virüs ve bütün süreç ile ilgili ciddi rahatlamış olur.

4- Eylül ve Ekim 2020 yeni bir virüs ortaya çıkabilir ama aynı zamanda şu an ki korona virüsü mutasyona uğrayarak etkisini kaybetmeye aynı zamanda bulunan ilaçları bütün dünyaya dağıtılmaya başlayabilir.

5- 15 Kasım 2020 sonrası müthiş bir rahatlama başlar ve insanlar normale ciddi anlamda dönmeye bütün dünya da başlar. Tabi bazı normale dönme hareketleri biraz dünya ekonomisinden dolayı mecburi de olur.

6- Son olarak pandeminin dünyanın bitişi ve artık normale dönmemiz 15 Şubat 2021 ile başlamış olur

Günümüzün Hülya Avşar'ı Danla Bilic

Sercan Yaşar ile eğlence sektörünü, sosyetik dedikoduları ve sosyal medya fenomenlerini konuştuk. Yazın eğlence sektörünün gidişatının ne olacağıyla ilgili Sercan Yaşar, ''Ne olacağı belli değil, gevşeme sonrası bu sayı artarsa yazın herkes evinde oturur. Zaten her yer yüzde 40 kapasiteyle çalışacak. Bazı arkadaşlarımız otellerini, mekanlarını açmaya korkuyor.'' dedi.

Sosyal medya fenomeni arkadaşlarıyla ilgili konuşan Sercan Yaşar, ''Danla keşke ünlü olmasaydı, çünkü çok eğleniyoruz ama Paris'e gittiğimizde herkes fotoğraf çektiriyor. Mide ameliyatı sayesinde tanıştık. Zamanında Hülya Avşar'ın yaptığı her şey haber olurdu, günümüzün Hülya Avşar'ı Danla Bilic. Şeyma Subaşı planlı bir şey yapmıyor, içinden gelen her şeyi yapıyor. Küçük bir yaşta fanusun içine girdi, 10 yıl sonra o fanusun içinden çıktı. Herkes gibi. Şeyma'yı takip ediyorsan onu kabul etmek zorundasın. Kardeşim gibi ikisi de çok severim. Burak Altındağ başka bir insan, inanılmaz zeki ve kültürlü. Eğitim almış fenomene çok denk gelmiyoruz.'' ifadelerini belirtti.

''FİGEN ERENEL, HÜLYA AVŞAR VE HELİN AVŞAR'A TEŞEKKÜR''

Mekan danışmanlığına nasıl adım attığını anlatan Yaşar, ''Figen Erenel ve Hülya Avşar benim bu işe adım atmamı sağladılar. Hülya Avşar ve Helin Avşar ile çevre edindim, sağ olsunlar. Mekanlarda yemek önemli tamam da içeri de kimin olduğunu da önemsiyor. Düzgün reklam, düzgün iletişim, düzgün PR çok önemli.'' cümlelerini kullandı.

''DAVETLERE KATILMAK İÇİN PARA TEKLİF EDENLER VAR''

Davetlere girmek için maddi ve manevi birçok şeyden feragat etmek isteyen insan var diyen Sercan Yaşar, ''Parayla davete, etkinliğe katılmak, sosyetik isimlerle tanışmak isteyen birçok insan oluyor. Hoş değil.'' cümlelerini belirtti.

''ZEHRA AVŞAR İLE SADECE ARKADAŞIZ''

Hülya Avşar'ın kızıyla aşk yaşadığı haberleri hakkında konuşan Sercan Yaşar, ''Boş bir muhabbet, 15 yıllık şehir efsanesi, arkadaşız.'' cümleleriyle açıklık getirdi.

''BERKAY İLE ÇALIŞMAK ÇOK KEYİFLİ''

Berkay ile açtıkları Dede adlı mekan ile ilgili de konuşan Yaşar, ''Daha açılışını bile yapamadık, keyifli bir konsept. Hem canlı müzik yapıyoruz hem yemeklerimiz nefis. 50 kişilik bir yer. Akşamüstü partiler vs. yapmak istiyoruz. Berkay ile çalışmak çok rahat. Günlük hayatımızda da sık sık görüştüğümüz için tatlı geçiniyoruz.'' ifadelerini kullandı.