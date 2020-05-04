HAKAN'CA YORUMLAR

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Deeprise & Nilipek – Bildiğim Gibi

2– Ebru Yaşar – Kalmam

3– Nahide Babashlı – Benim Hikayem

4– Emir Can İğrek – Sapa

5– İdo Tatlıses – Buluşacaktık

6– Anıl Piyancı & Perdenin Ardındakiler – Yağmurlar

7– Kaan Boşnak – Bırakma Kendini

8– Sancak – En Büyük Hatanım

9– Günay Aksoy – Her Yer Karanlık

10– Bilal Sonses – Görmedim Sen Gibi

‘’DÜNYANIN EN TEMBEL POPÇULARI TÜRKİYE’DE’’

Ünlü prodüktör Ender Çabuker ile müzik sektörünü Instagram üzerinden konuştuk.

Mustafa Ceceli, Murat Dalkılıç, Özgün, Pit10 ve Emre Altuğ ile çalışmış olan ve aynı zamanda prodüktör olan Ender Çabuker, pop müzik yapan isimlere sert eleştirilerde bulundu.

“POPÇULAR TEMBEL VE YETENEK KATİLİ”

Türkiye’deki popçuları eleştiren Ender Çabuker, “Bizim popçularımız dünyanın en tembel popçularıdır. Dans etmiyorlar, şarkı söylemiyorlar. Playback sahneleri popçular getirdi. Bari playback yaparken dans edin! Ne şov var ne dans. Sabah kuşağı programlarında playback şarkı söylüyorlar. Bunlar yetenek katili. Rapçilere bunu yaptıramazsın. Türkiye’de en iyi dans edip şarkı söyleyen Aleyna Tilki, Edis ve Murat Dalkılıç’tır. Birçok popçu insanı müzikten soğutuyor. Dans etmeyen popçu mu olur? Dans ve müzik karı kocadır.” cümleleriyle pop müzik yapan isimleri eleştirdi.

“YÜKSELEN RAP DEĞİL ÖZGÜRLÜK”

Rap müziğin popüler olmasıyla ilgili Çabuker, “Aslında yükselen rap değil, özgürlük. Müzik piyasası rap şarkılara 5 sene ambargo uyguladı. Dijital ile herkes şarkısını paylaşabildi ve kitlelere yaydı. Popçular bakkal müziğe devam ederken rapçiler 200 satır kafiyeli, esprili şarkılar yaptı. Eğer popçular özgür müzik yaparlarsa yeniden yükselirler. Gelecekte K-Pop ve teenager tarzlar yükselecek.” dedi.



KORONA SONRASI DİZİLERE ADIM ATACAK

2019 Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile Survivor 2020’yi Instagram canlı yayınımda konuştuk.

“ACUN ABİ NE İSTERSE YAPARIM!”

Atakan Işıktutan ‘Yarışmaya yeniden katılmak ister misin?’ sorusuna “Acun Ağabey hayatımda gördüğüm en temiz insan, adalete önem verir hak yemez, kimsenin hakkını da kimseye yedirmez. Ada şartları beyin olarak zorlayıcı ama Acun abi All Star’a gel desin yeniden giderim, ne isterse yaparım. Akan sular durur.” dedi.

“FAVORİM BERKAN”

Survivor 2020’de favorilerini açıklayan Işıktutan, Berkan, Barış, Cemal Can, Nisa ve Aycan’ın şampiyonluğa oynadıklarını belirtti. Berkan ile çok yakın arkadaş olduklarını belirten Işıktutan, annesinin Cemal Can’ı ‘Evladım gibi’ diyerek desteklediğini açıkladı.

“AŞK YOK DİZİ VAR”

Survivor’dan sonra büyük bir hayran kitlesine sahip olan Atakan Işıktutan, “Korona sonrası dizi teklifleri var, görüşmeler olumlu gidiyor. Bakalım hayırlısı olsun inşallah. Hayatımda aşk yok, gönlüm kapalı, birini seveyim, biri beni sevsin isterim ama şu an hedeflerim arasında kariyerim var.” cümlelerini kullandı.

UZAYLILAR BENİ MARSA GÖTÜRSÜN



Genç ve başarılı şarkıcı Aybüke Albere ile müzik ve magazin sektörünü konuştuk.

“EDİS İLE 40 GÜN AYNI EVDE UNO OYNADIK’’

Ne Diyorsan, Öpücem adlı şarkılarından sonra YouTube kanalı ve yeni şarkı hazırlığında olan Aybüke Albere, Edis’in kendisine bir şarkı yazdığını söyledi. Karantina’da çocukluk arkadaşı Edis ile 40 gün aynı evde kaldığını belirten Albere, “Edis ile 40 gün UNO oynadık. 5 kilo aldım, yemek yapıp yedik. Kilo alınca da ayrı evlere dağıldık.” dedi.

“UZAYLILAR GELSİN BENİ MARS’A KAÇIRSIN, HAZIRIM!”

Hayalpereset bir yapıya sahip olduğunu belirten Aybüke, “En büyük hayalim Mars’a gitmek. NASA ve Pentagon açıkladı, uzaylılar gelsin beni kaçırsın. 3. sınıftan beri hayalim. Hazırım, onları normal bir şekilde çağırıp kahve ikram edip onlarla Mars’a gitmek istiyorum. Dünyadan sıkıldık.” cümlelerini kullandı.

“FAKE HESABIM VAR”

Fake hesap sorusuna Aybüke, “Fake hesabım var. Makyaj, spor videosu paylaşan insanları takip ediyorum. Kendimi likelamıyorum.” şeklinde yanıt verdi.

“ŞARKICI OLMASAYDIM DANSÖZ OLURDUM”

Şarkıcı olmasaydın ne iş yapardın? sorusuna ise “Şarkıcı olmasaydım dansöz olmak isterdim.” cevabını verdi.

“KAHKÜLÜMÜ KENDİM KESTİM”

Karantinada 5 kilo aldığını ve kuaföre gitmeyi özlediğini belirten Aybüke Albere, “Kendi kahküllerimi kendim kestim. Yamuk oldu. Karantinada iş başa düştü.” dedi.





“SURVİVOR’A YENİDEN KATILIRIM”

Katıldığı yarışmalarla adından söz ettiren Nihal Candan ile karantina günlerini konuşmak için Instagram’dan canlı yayın yaptık. Son zamanlarda magazindeki birçok konuda adı geçen Nihal Candan birçok soruya açık yüreklilikle cevap verdi. Murat Boz, Eser Yenenler ile yaşadıkları eğlence hakkında son kez konuştuğunu belirten Nihal Candan, ‘’ Arkadaşlarımızla eğlenmeye gittik, eğlendiğim magazinel isimleri zor durumda hiçbir zaman bırakmak istemedim ve bu yüzden hiçbir zaman bu konuyla ilgili konuşmadım. O dönem 19-20 yaşındaydım ve bu konunun üstesinden gelebilir miyim?’ diye çok düşündüm. Kendimden ödün vermemek için de sustum. Bahar çocuksu biri olduğu için sonucu kestiremedi. İnsanlar çok acımasız, beni bilen biliyor. Tanıyan tanıyor. O gece ile ilgili kesinlikle yanlış bir şey yoktu. Herkesi zan altında bıraktılar. Tabii olay sonrası hepimiz depresyona girdik. Benim susma sebebim onların kariyeriyle alakalıydı, onlar ünlü arkadaşlarımız. Yanlış yaptığımız hiçbir şey yok. Kimsenin ilişkisini bozmadım, yanlış diyaloğum olmadı.’’ dedi.

Survivor yarışmasıyla ilgili de konuşan Nihal Candan, ‘’Survivor bir kadın için gerçekten zor bir yer. Ben şov dünyasından geldiğim için avantajlıydım. Takipçim çoktu ama gönüllülerle yarıştım. Acun Ilıcalı böyle uygun gördü. Arkadaşlarım beni elemeyi unutmuştu. Survivor benim için askerlik gibiydi. Sitilettolarınla mı geldin diye dalga geçtiler. Yine olsa yine giderdim, Acun Bey nasıl uygun görürse gönüllüler de de ünlülüler de de yarışırım.’’ cümlelerini kullandı.

Koronavirüs döneminde güzellik sektörüyle ilgili ise Candan, ‘’Çalışmaya geri dönmek için can atıyorum, fiyat artışı yapmayacağım insanlar para kazanamadı doğru olmaz. Limon fiyatı arttı herkes tepki gösterdi fiyatlarımız aynı kalacak. ‘’ ifadelerini kullandı.

Estetik hakkında konuşan Candan, ‘’Çok estetik yaptırmışım gibi soruyorlar, bu soru gelmesin, göğüslerim estetik kilo alıp vermekten deforme oldu. Yer çekimi diye bir şey var maalesef estetik ve göz ameliyatı oldum. Başka hiçbir şey yok. Dudaklarım orijinal, her sabah fırçalıyorum dudağımı. Tırnak bakımı için zeytinyağı ve limon suyu bakımı yapıyorum. Protez tırnak da çok hassasım, ekibimi kurarken her şeyi detaylı inceliyorum, uzman çalıştırıyorum. Özgürüz, tırnak bir moda. Ben erken fark ettim. Kıyafetinize ruhunuza uygun tırnak yapılır.’’ cümleleriyle güzellik tüyoları da verdi.

Aynı zamanda avukat olduğunu vurgulayan Candan, ‘’Avukat olmam için öncelikle staj yapmam gerekiyor. Avukat olup boşanma davalarına bakmak istiyorum. Ailem eğitimci bir aile. Akademisyen ve doçent olmamı istiyor ailem. İleride hiç belli olmaz. Hem avukat olurum hem güzellik salonumu işletirim. staj yapmam gerekiyor. Avukat olup boşanma davalarına bakmak istiyorum. ‘’ cümlelerini belirtti.

Türkiye’de beğendiği bakımlı kadınları Candan, ‘’Hande Yener, Tuba Ünsal ve Emina Jahoviç çok güzeller bakımlılar. Şeyma Subaşı’ya özel festival tırnağı yapmak istiyorum.’’ cümleleriyle açıkladı.

Güzellik salonu için rap şarkı yaptığını belirten Nihal Candan, ‘’Şarkı yaptım, Spotify gibi dijital platformlara da yükleyeceğiz, YouTube’da çok sevildi. Doğru zamanı bekliyorum. Şarkıcı olur muyum bilmem ama şarkım tüm platformlarda olacak.’’ çıkışını yaptı.

Aşk hayatıyla ilgili konuşan Nihal Candan, ‘’Hayatımda aşk var, mutluyum.’’ açıklamasında bulundu.



KUAFÖR BİLAL AGİN: Yarışmadaki tartışmalarımız gerçek

Bilal Agin ile Kuaförüm Sensin yarışmasındaki performansını konuştuk. Bilal Agin koronavirüs süresinde kuaförlerin çok etkilendiğini belirterek, riskli bir ortamda çalıştıklarını virüs riski tamamen ortadan kalkıncaya kadar salonların açılmaması gerektiğini belirtti. Yarışmadaki kavgalarla ilgili konuşan Bilal Agin, ‘’Tartışmalarımız gerçek, o sırada birbirimizi eleştirmemiz gerekiyor ama kameralar sonrasında dostluklarımız devam ediyor.’’ dedi. Yarışmadaki jüri üyeleri hakkında ise Bilal, ‘’Muammer Ketenci ile sohbet etmek çok keyifli. Adnan Serter ustamız. Ayşegül hanım sonsuz enerjisi olan birisi. İyi ki varlar.’’ açıklamasını yaptı. Yarışmanın en sevilen isimlerinden biri olan Bilal Agin Instagram canlı yayınımda ufak tüyolar da verdi. Bilal Agin evde yapılması gereken saç bakım önerisi olarak, ‘’Yarım çay bardağına mayonez, zeytinyağı, badem yağı, sarımsak suyu’’ karıştırırak reklamlarda bazı markaların oynattığı modellerin saçları gibi saçlara sahip olabilirsiniz.” önerisini yaptı.



PINAR SÜER: BİLAL SONSES İLE SÜRPRİZ DÜET GELEBİLİR

Yakında yeni şarkı müjdesi veren genç yetenek Pınar Süer, ‘’Hayatımın dönüm noktası Bilal Sonses şarkısı okumamdır. Ardından Enbe Orkestrası ve Bahadır Tatlıöz ile aynı şarkıda yer almamdır. Kendisiyle sürpriz bir düete imza atabiliriz.’’ dedi.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A YENİDEN ŞARKI SÖYLEMEK İSTERİM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle iftar buluşmasında yorumladığı şarkıyla gündeme gelen Pınar Süer, ‘’Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeniden şarkı söylemek isterdim. Gençlerle yaptığı buluşmada Gönül Dağı şarkısını seslendirmiştim ve beğenilmişti. Çok heyecanlanmıştım.’’ cümlelerini kullandı.

“Artık şarkılar TikTok’tan hit oluyor”



Genç isimlerin müzik piyasasında zorluk çektiğini belirten ve aynı zamanda YouTuber olan Pınar Süer, ‘’O Ses Türkiye’nin bana tek katkısı X Factor yarışmasına katılmak oldu başka da bir katkısı olmadı. Her şey dijitalleşti. Artık şarkılar TikTok üzerinden yürüyor. TikTok videolarında şarkılarınız yer alırsa siz ünlü bir şarkıcı oluyorsunuz. ‘’ ifadelerini kullandı.

“KİLO TAKINTIM VAR”

Boy ve kilo sorularıyla ilgili konuşan Süer, ‘’Boyum 1.60 kilom 47 ama kilo takıntım var. Boy takıntım yok ama kilom boyuma göre sanki biraz fazla.’’ dedi.