HAKAN'CA YORUMLAR

1– Kaya Giray – Yarınım Yok

2– Deeprise & Nilipek – Bildiğim Gibi

3– Hande Yener – Pencere

4– Edis – Perişanım

5– Nahide Babashlı – Benim Hikayem

6– Ebru Yaşar – Kalmam

7– İdo Tatlıses – Buluşacaktık

8– Emir Can İğrek – Sapa

9– Anıl Piyancı & Perdenin Ardındakiler – Yağmurlar

10– Kaan Boşnak – Bırakma Kendini

ÜNLÜ KUAFÖR ADNAN SERTER FİYAT ARTIŞI YAPMAYACAK

Show TV’de yayınlanan Kuaförüm Sensin programının jüri koltuğunda oturan Adnan Serter ile çok keyifli bir canlı yayın yaptık. Saç bakım tüyoları veren Adnan Serter müzik piyasasındaki ünlülerin saçlarını da eleştirdi. Koronavirüs döneminde kuaförlerin işlerini özlediğini belirten Serter, ‘’Süreç bitince asla fiyat artışı yapmayacağım. Kuaförler olarak halkın yanında olmamız gerekiyor. Bu süreçleri hep beraber birlik olarak atlatacağız’’ dedi. Ayşe Arman, Petek Dinçöz, Tuba Büyüküstün ve Tuğba Özay gibi simlerin saçlarını beğenen Serter; Hadise, Yıldız Tilbe ve Hande Yener’in bazı dönemdeki saçlarını beğenmediğini belirtti. Adnan Serter, ‘’Ayşe Arman saçını doğru kullanıyor, Tuba Büyüküstün’ün muhteşem bir saçı vardır. Gözde Kansu’nun saç kesimleri çok güzel. Petek Dinçöz’ün saçları havalı ve kabarık çok şahane duruyor. Hande Yener’in bir dönem turuncumsu sarı saçları hiç güzel değildi, imaj için yapmıştı. Yıldız Tilbe’nin saçları da dansları gibi, kendisini severim ama saçlarını beğenmiyorum. Hadise’nin saçları güzel ama keşke kendi saçı olsa. Saçları yanık ve bu yüzden kaynak kullanıyor. Ama sonuçta güzel taranıyor ve güzel duruyor.’’ cümlelerini kullandı.

“BİR DAHA DÜNYAYA GELSEM YİNE ŞARKICI OLURDUM”

Güliz Ayla ile yeni şarkısı Sarmaşık’ı konuştuk.

Karantina nasıl geçiyor?

Deliriyorum, başta beynimi buna hazırlamıştım ama bu son hafta artık delirdim. Sokağa çıkamadığım için bunaldım ama sabrediyorum. Vücudumda kırmızı lekeler çıkardım, sanırım temizlik malzemelerini aşırı kullanmaktan. Salgın bitince ne olacak? Bu soruyu daha çok merak ediyorum.

En çok neyi özledin?

Bütün arkadaşlarımı özledim, sarılıp öpmeyi özledim onları. İnternetten görüşüyoruz sürekli ama artık kesmiyor.

Karantinada neler dinliyor, izliyor?

Anouk ve Lianne La Havas'ın yeni teklileri bu ara favorim. Yeni isimleri keşfetmeyi seviyorum. Netflix’te izlediğim dizi yok ama Lost izliyorum.

Sarmaşık’ı anlatır mısın?

Eski yazdığım bir şarkı. Demo gününden bugüne üzerinde çok değişiklik yaptık. Eski halinden alakası kalmadı. Şarkıyı aranjör Ufuk Kevser’e yolladık, o da baya uğraştı üzerinde ve sonunda doğdu. Şarkının adını servis ederken koyduk. (Gülüyor) Şarkının klibini çekerken herkes mırıldanıyordu.

Veda var bu şarkıda. Güliz Ayla kolay mı veda eder?

Ben çok sabırlıyımdır, savaşmayı seçerim ama veda noktasına geldiysem 10 saniye sürer. O kadar hızlı veda ederim ki şaşırırsınız.

İlk şarkın Olmazsa Olmaz’dan sonra olgunlaşmışsın...

E büyüdüm tabi. 5 yıl var arada. Hep olgun oldum yaşıtlarıma göre ama daha da olgunlaştım. Bilerek isteyerek daha dişi görünüyorum bu klipte. Ekipçe karar verdik. O kız da burada ben de buradayım. Güliz aynı Güliz. Tarzımı sürekli değiştirmeyi seviyorum.

Sarmaşık klibi nasıl oldu?

Siyah beyaz klip vardı kafamda hep bu şarkıyla ilgili ve Murat Joker ile çalıştık. Murat şarkıya çok yükseldi, defalarca dinlediğini söyledi. Partnerim Can Gökdoğan’a özellikle teşekkür etmek isterim, çok profesyoneldi. Emeği çokt bu klipte, bana çok yardım oldu.

Ufuk Kevser ile müzikal güzel işlere imza atıyorsunuz...

Ufuk Kevser yeniliğe açık biri, güzel uyuştuk. Çalışması çok rahat. 3 tane şarkı yaptık.

Sıla ve Yalın ile çalışmak nasıl bir duygu?

Büyük bir şanstı, sektörün öncülerindendi. İlk albümünde onlarla çalıştım, ne şanslı. Bizi kardeş sandılar. Yalın sevdiğim bir besteci, üretici. Algida’nın patronu benim için Yalın’dır. (Gülüyor...) Güzel projelere imza attık.

“ANOUK ile düet yapmadan ölmek istemiyorum”

Çocukken böyle hayalin var mıydı?

Hayalimi yaşıyorum, hayalim hep şarkı söylemekti. Bir daha dünyaya gelsem yine şarkıcı olurdum. Şimdi hayalim ise Anouk ile düet yapmadan ölmek istemiyorum.

Söz müzik yazmak sana neler katıyor?

Kendi yaşadığım şeylerden ilham alıyorum. Sarmaşık’ta ilham kaynağım da yaşanan olaylardı. Çevremiz vs.

Yeni şarkı nasıl gidiyor?

Yorumlar çok güzel, mutluyum. Beğenmeyenler de oldu tabi, doğal olarak . Her yorumla barışığım.

Ege ile aşkını gizlemiyorsun. Müzik piyasasında şahane bir çiftsiniz ve Mıknatıs şarkısını da yaptınız.

Şarkı çok radyo çalacak, "radio friendly" tarzda bi şarkı değildi. İçinde Ege olduğu için rap var elbet ama biz kesin bir kategoriye koyamadık. Gerek de yok zaten illa"şu tarz" demeye.

Rap’in yükselmesine ne diyorsun? Pop bitti mi?

Ben hep dinlerdim. Popüler olan şeyler hep dinlenir. Gerçek rap müzik hep devam edecek. Pop müzik asla bitmez, neden bitsin ki? Manavda portakal mı bu? Böyle bir şey yok.

Aşkınız nasıl gidiyor?

Çok güzel gidiyor, evdeyiz, mutluyuz. Her gün tavla oynuyoruz. Söylemesi ayıp ben yeniyorum. (Gülüyor.) Ege aslında İzmir’de yaşıyor. Ben döndüğümde görmeye geldi ve geri gidemedi. İzmir’i özledi.

Birbirinizin müziğine karışıyor musunuz?

İşlerimizi çıkmadan dinliyoruz. Çalışırken insan saçmalamaya korkar ya biz birbirimize bu saçmalıkları dinletebiliyoruz ve üretim aşamasında güzel işler ortaya koyabiliyoruz. Beraber üretmeye devam.

GÖKALP TEKMANLI’DAN MÜJDE: YENİ ŞARKI YOLDA

Genç arabeskçi Gökalp Tekmanlı ile müzik sektörüne dair konuştuk.

“ŞARKIMIN TANITIMINI BİLE YAPAMADIM”

Babasını azmettiren şahısların baskısından kurtulduğunu belirten Tekmanlı, “Cezalarını çekiyorlar, artık müzik piyasasında daha özgürüm. Şarkım ilk çıktığında tehdit aldım ama artık bu korkularım kalmadı.” dedi.

“BABAMA ŞARKI YAZDIM”

Öldürülen iş adamı Yaşar Tekmanlı’nın oğlu Gökalp Tekmanlı, “Babam rahmetli olmadan önce hep müzik piyasasında olmamı söylerdi. İbrahim Erkal’ı çok severdi ben de onun için YouTube’a özel Sevme şarkısını yorumladım. Babama şarkı yazdım, her okuduğumda elim ayağım titrer. Ceylan ya da Serkan Kaya’nın okumasını isterdim.” açıklamalarını yaptı.

“ARABESKÇİYİM AMA CEM ADRİAN’DAN FİKİRLER ALIYORUM”

Cem Adrian’dan öğütler aldığını belirten Tekmanlı “Müzik piyasasında sadece Cem Adrian’ın takipçileri gerçek. Görüştüğümüzde kısa yoldan fenomen olmaya çalışıyorsun, 1 ayda patlayan 1 ayda söner. Tarzlarımız hiç aynı değil ama dostluğumuz baki. Dev bir ses.” cümlelerini belirtti.

“GENÇ ARABESKÇİLERE DESTEK OLUNMALI”

Sektörde genç arabeskçilere yer verilmediğini belirten Tekmanlı, “Yeni şarkım hareketli bir fantezi şarkı. Çok yakında çıkacak. Gurur adlı şarkımla genç arabeskçilere örnek olacağım.Tabii ki birileri bizleri desteklemeli. ” ifadelerini kullandı.

“KORONA OLMASA SEZEN AKSU’NUN KAPISINDA YATARIM”

Gökçe Kırgız müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu’na konuştu.

‘’DİP BOYAM GELDİ’’

Karantina sürecinde 3-4 kilo aldığını belirten Gökçe Kırgız, “En çok kuaföre gitmeyi özledim, dip boyam geldi ve böylece çakma sarışın olduğum ortaya çıktı.’’ dedi.



Yeni şarkı çalışmalarına hız verdiğini belirten sanatçıyı Sezen Aksu heyecanı sardı. Yeni şarkı çalışmalarıyla ilgili Gökçe Kırgız “Sezen Aksu’nun yakın çevresinden 3 gün önce bana bir şarkı geldi. Korona olmasa gidip kapısında yatacağım. Alacağım o şarkıyı, kıpır kıpır. Acaba kapısına gitsem kovar mı?” diye konuştu.



‘’PİŞMANLAR ÜLKESİ DİYECEK’’

Haziran ayında yeni hitini müzikseverlerle buluşturmayı planlayan Kırgız, “Sözü ve müziği Murat Güneş’e aranjesi Erhan Bayrak’a ait Pişmanlar Ülkesi adlı yeni şarkım hit adayı. Atara atar, gidere gider yapacağım. “ diye söyledi.



‘’AŞK VAR AMA EVLİLİK YOK’’

Aşk hayatıyla ilgili Kırgız, “Hayatımda aşk var. Karantina döneminde yan yana olamadığımız için sürekli kavga ediyoruz. Evlilik düşünmüyorum, işim önceliğim.” ifadelerini kullandı.







‘’15 MAYIS’TAN SONRA HAYAT NORMALE DÖNECEK’’

Ünlü astrolog ve nörobilim uzmanı Anıl Can ile koronavirüs üzerine konuştuk. Anıl Can’ın nisan ayı başında söyledikleri bir bir çıktı. ‘Ayın 20’sinden sonra vaka sayısı ve vefat sayısı azalacak.’ diyen Anıl Can’a mayıs ayında koronavirüs ile ilgili neler beklediğini sordum. Anıl Can, ‘’15 Mayıs’ta önemli bir açı var, bu açı ile beraber belirli tedavi yöntemleri ortaya çıkacak. Aşı süreci uzun sürecek ama 15’i itibariyle bazı şeyler değişecek. Belki vitaminler koronavirüsün etkisini azaltıyor gibi basit çözümler ortaya çıkabilir. Virüsün etkisini azaltacak bir püf nokta açıklanacak. Virüsten bu kadar korkmamalıyız, sağlığımızı güçlendirip dikkat edeceğiz. ‘’ dedi. İkinci dalga riskiyle ilgili de konuşan Anıl Can, ‘’Ağustos’un sonu Eylül’ün ilk iki haftası ikinci dalga riski var. Bu koronadan dolayı mı olur yoksa başka bir şeyden dolayı mı olur bilemiyorum. Astrolojik olarak ikinci karmik dalgalanma var. O hareket bana tekrardan sağlık problemlerinin gündeme gelebileceğini hissettiriyor.’’ diye söyledi.

Ekonomi hakkında da konuşan Anıl Can, ‘’Altın bu aralar çok yükselecek. Altına yatırım yapan hep kazanır.’’ ifadelerini kullandı. Kısıtlamalar ile ilgili Anıl Can, ‘’Düğünler Ağustos’ta yapılır, kuaförler mayıs 20 gibi açılır, belki sınavlar bir müddet ertelenebilir. İller arası seyahat yasağı da Mayıs gibi kalkabilir.’’ açıklamasını yaptı. Burçlara da değinen Anıl Can, ‘’Önümüzdeki günlerde en şanslı burç Boğa. Aşk hayatı en olumlu burç yükselen Oğlak ve Yükselen terazi.’’ cümlelerini kullandı.





AJDA’NIN ELİNDEN BAYRAĞI ALACAĞIM

Hakan Küfündür’ün canlı yayınında Yonca Evcimik ile sohbetine denk geldim. Yonca Evcimik, Ajda Pekkan’ın spor yaparken çekilen fotoğraflarıyla ilgili gelen soruya cevap verdi. Ajda Pekkan gibi kendini kariyerine adamış bir kadın.’’ cümlelerine yanıt veren ‘’Görüntümü de Ajda Pekkan gibi koruyorum, alacağım bayrağı elinden. Ayrıca hem ben daha iyi dans ediyorum ama onun kadar iyi yorumcu değilim. Ajda Pekkan bambaşka.’’ dedi. Ben iki divayı da çok seviyorum. İyi ki var bu iki farklı renk.





OYUNCU OLUYOR

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın yayınını izleyen Selin Ciğerci yaptığı bir yorumda oyuncu olacağını duyurdu. Eşinin doğum günü hediyesi olan gülleri kendi elleriyle temizlediğini belirten Selin Ciğerci, ‘’Bu arada yaz sonrası bir diziye giriyorum kısmetse.’’ Yorumunu yaptı. Selin Ciğerci çok güzel bir marka yarattı, bu zor süreçte onlarca çalışanına yardımcı oluyor. Allah daha çok versin, eleştiriyoruz ama yiğidi öldür hakkını yeme. Azimli kadın. Dizi sektörünün de hakkını verecektir.