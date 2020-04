HAKAN'CA YORUMLAR

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER



1– Gazapizm – Unutulacak Dünler



2– Göksel – Ben Fena Aşığım

3– Kaya Giray – Yarınım Yok

4– Deeprise & Nilipek – Bildiğim Gibi



5– Hande Yener – Pencere



6– Nahide Babashlı – Benim Hikayem



7– BEGE – İlerle



8– Edis – Perişanım



9– Sena Şener – Teni Tenime

10– Emir Can İğrej – Sapa

“MABEL MATİZ’İN CESARETİNİ İLHAM VERİCİ BULUYORUM”

Müzik ile yolların nasıl kesişti?

Müzisyen bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldim. Kendimi bildim bileli evimizde müzik vardı ve beni de yakaladı. Hatırladığım en erken hatıralarım hep evde şarkı söylerken, kendi sahnemi yaratıp performanslar yaşarken.Evden uçana kadar geçen zamanım okul korolarında ve babamla müzik paylaşarak geçti. Üniversitede mimarlık eğitimi aldım. Üniversite eğitimim boyunca rahmetli Leyla Demiriş, Kaan Buldular gibi isimlerden şan dersleri aldım. Sonrasında Modern Müzik Akademisinde 1yıl jazz vokal okudum. Çeşitli amatör gruplara dahil oldum ve o süreçte kendi şarkılarımı yazmaya başladım. Hayalim, hayatımı sadece müzik yaparak, düşünerek geçirdiğim bir düzlüğe çıkarmaktı. Buradan cesaretle demolarımı kaydetmeye başladım. Ulaşabildiğim prodüktörlere, aranjörlere dinlettim. Yolum Ersen Kutluk ile kesişti. Onunla güzel bir enerji yakaladık ve çalışmaya başladık. Derin Hatıra o dönem en yükseldiğimiz şarkı oldu ve ilk onu yayınlamaya karar verdik.

Çalışmanı bizlere anlatır mısın?

Derin Hatıra ilk aşkıma yazdığım şarkım. Hani en iyi, en korunaklı, en sıcak hissettiğin anlar vardır ve birisi tekrar o sıcak, güvenli anları hatırlatır, birden iyi hissettirir. Tam da bu, şarkıda bahsettiğim derin hatıralar. Beni uzun yıllar çok güzel sevdi, bana çok güzel baktı olmasa tüm bunları başaramazdım ama ne fena ki onun yanında onun istediği gibi kalmaya devam etsem de hiçbir zaman kendimi gerçekleştiremezdim. Benim hikayem biraz olduğun gibi sevilme, kabul görme mücadelesi. Şarkım bu mücadeleyi veren herkese, evde utanmadan saklanmadan kendini ortaya koyan çocukluğuma armağanım. Ersen Kutluk tarafından düzenlendi Derin Hatıra. Ersen benim acıtatlı sözlerimi synth öğeleri ve 80’lerin gözyaşı diskosu soundu ile buluşturdu ve çok içime sinen bir iş oldu.

Sektördeki zorluklar neler? En büyük sorun ne?

Artık çok kalabalık bir sektör ve en büyük zorluğu bu kalabalık içerisinde fark edilmek. Kendini gösterecek, sesini duyuracak çok fazla alan var bu şahane bir şey. Fakat öyle bir kalabalık var ki bu sefer de o kalabalık içerisinde sesini duyurmak için sadece yeteneğine güvenmek yetmiyor. Yeteneğinin, şarkının, klibinin yanı sıra bir sürü dijital dinamiği de stratejik olarak takip etmen, doğru hamleleri yapman gerekiyor. En büyük sorun işini bu dijital savaş içerisinde gösterebilmek, duyurabilmek diyebilirim.

Çocukken ne olmak isterdin?

Ben kendimi bildim bileli şarkıcı olmak istedim. Hatırladığım en geçmiş hayallerim de hep şarkıcı olmak üzerine. Nereden, ne zaman şeytan dürttü aklıma düştü bilmiyorum. Babamın müzisyen olması elbet etkiledi ama ergenlikte de kendi farkındalığım az çok oluşmaya başlayınca da araya hiç başka hayal karışmadı. Bu dünyaya gözümü açtığım andan beri şarkıcı olmayı hayal ettim diyebilirim.

Gelecekte neler planlıyorsun?

Sürekli üretmek, sahnede olmak istiyorum. Yayınlayacağım her şarkımı, hikayemi klibiyle, alt yapısıyla, görselleriyle her defasında yeni bir konsept olarak sunmak istiyorum. Hepsinin kendine ait bir dünyası var ve her defasında dinleyenleri yeni bir dünyaya davet etmek istiyorum. Canlı performansları bir an önce başlatmak acil planlarım arasında.

“EN BÜYÜK MOTİVASYONUM MÜZİK”

Sevdiğin beğendiğin örnek aldığın isimler kim?

90’lar divalarına çok aşığım. Sertab Erener, Sezen Aksu bunların başında gelir. Mabel Matiz’in cesaretini ve yeteneğini çok ilham verici buluyorum. Yasemin Mori, Kalben gibi isimleri de çok bayılarak takip ediyorum.

Söz müzik yazarken nelerden ilham alıyorsun?

Benim dilimi çözen en kuvvetli duygu aşk oldu. Aşık olunca, biriyle bağlar kurunca, o bağları koparmak zorunda kalınca yaşadığım duygusal travmalar en büyük ilham kaynağım haline dönüştü. O duygular öyle kuvvetli ki hayatımın her yerine sirayet ediyor. Kaçmak,saklanmak bazen biraz olsun unutmak bile mümkün olmuyor. En büyük ilham kaynağım aşık olmak, ilişkilenmek diyebilirim.

Senin için müzik nedir?

Var olmaya dair en büyük motivasyonum müzik. Geldim, buradayım, hayattayım bana biçilmiş bir süre var ve bu zamanı en iyi hissettiğim şeyi yaparak geçirmek istiyorum. O da müzik yapmak, şarkı söylemek. Hepimizin burada kalabilmek, devam edebilmek için ciddi motivasyonlara ihtiyacı var diye düşünüyorum. Benimki de müzik. Şarkı söylediğim, müzikte ürettiğim her an iyi ki hayattayım diyebiliyorum.

“KARANTİNADA NETFLİX EN BÜYÜK KURTARICIM”

Karantinada ne izliyor?

Netflix büyük kurtarıcım oldu. O dijital platformdan takip ettiğim diziler var. La Casa De Papel, Unorthodox gibi. Bir de her gün mutlaka bir film izlemeye çalışıyorum. Listemde duran bir türlü fırsat bulamadığım filmleri bitiriyorum sırayla. En son Jojo Rabbits, Pleasantvillie, Kara komik Filmler’iizledim.

Karantinada ne dinliyor?

Kalben’in ve Dua Lipa’nın yeni albümleri çıktı onları ve kendimi dinliyorum.

Karantinada Soğan sarımsak yiyor mu? Ne yiyor?

Yemez miyim her yemeğe, salataya koyuyorum. Kedimle geçiriyorum karantinayı. Dolayısıyla soğan yememi problem edecek kimse de yok. Gönül rahatlığıyla soğan sarımsak tüketiyorum. Sebze ağırlıklı besleniyorum. Günde iki öğün yiyorum. Hareket alanım çok kısıtlı hepimiz gibi. Bu sürece göbeksiz girdim mümkünse göbeksiz çıkmak istiyorum.

Karantinada yaptığın ilginç şey? Karantinada paranoyak olduğunu düşünüyor musun? (Örnek: Temizlik hastalığı vs.)

Eve aldığım, sipariş ettiğim paketli her şeyi çamaşır suyuyla silmek sanırım. Evvelsi gün sipariş ettiğim damacana suyu çamaşır suyuyla sildim yetmedi bir de kapının önünde 48 saat karantinaya aldım hiç dokunmadım. Aynı şekilde aldığım para üstünü de bir kutuya koyup günlerce beklettim. Virüs kağıt üzerinde 3-4 gün kalıyor diye okumuştum.

Karantinada en çok özlediğin şey nedir?

Endişe etmeden doyasıya dışarıda gezmek dolaşmak, arkadaşlarımla vakit geçirmek, onlara dokunmaktan korkmamak, konsere, sinemaya, yemeğe, spora gitmek. En özlediğim spor kesinlikle. Düzenli spor yapan biriyim ve çok güzel bir ritim tutturmuştum haftada 4 gün düzenli yapıyordum. Bu ritmi kaybetmiş olmakta çok mutsuzum.

‘Vaktim olsa da yapsam’ dediğin hangi aktiviteyi bu süreçte gerçekleştirdin?

Kitap okumak. Çok kitap birikmişti okumak istediğim. Hepsini sırayla bitiriyorum bundan çok memnunum.

CANLI YAYINDA ACI HABERİ ALDI

Ümit Sayın’ın annesinin vefatını yakın arkadaşı gazeteci Hakan Kanburoğlu’nun canlı yayında öğrenen Zeynep Dizdar yıkıldı.

Zeynep Dizdar müzik ve magazin yazarı gazeteci Hakan Kanburoğlu’nun Instagram canlı yayınından gerçekleştirdiği Karantina Günlükleri programına konuk oldu. Eski nişanlısı Ümit Sayın’ın annesinin vefatını canlı yayında öğrenen Zeynep Dizdar şoke oldu ve apar topar yayından ayrılmak zorunda kaldı. Ümit Sayın ile ilgili “Evlenseydik belki 2 çocuğumuz olurdu” dediği sırada Sayın’ın annesinin vefat haberini alan Dizdar, “Ben onun çok yemeğini yedim, sürekli bizdeydi, ben çok kötü oldum.” deyip, gözyaşlarını tutamadı ve izleyenlerden müsade isteyerek yayından ayrıldı.

MÜZİK PİYASASININ PANZEHİRİ

Genç ve başarılı sanatçı Edis yeni şarkısı Perişanım’ı karantina günlerinde sevenlerine hediye etti. Söz ve müziği Edis ile Bugy’e ait olan şarkının düzenlemesi Bugy imzası taşıyor. Koronavirüsün hayatımızı etkilediği günlerde Edis Perişanım diyerek urban pop tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Öncelikle Edis’in şarkısı Ezhel’e benzetildiğini söyleyebilirim. Zaten günümüzde bu benzetmeler oldukça fazla. Kaçırılan nokta pop rap olmadı, pop urbanlaştı. Edis yeni şarkısıyla benden tam puan aldı. Gerçekten dünya starı olabilecek potansiyele fazlasıyla sahip. Bambaşka bir yetenek, iyi ki onun gibi yeteneğe sahibiz. Yenilikçi, genç, kıpır kıpır ve zehir gibi bir müzik insanı. Edis gün geçtikçe piyasaya ilk çıktığı gün kendisi hakkında söylediğimiz “Dünya yıldızı olacak” yorumlarımızı boşa çıkartmamaya devam ediyor. Edis’in yeni klibi evinde çekilen görüntüler ile grafiklerin birleştirilmesi sonucu ortaya çıkmış. Fatih Yılmaz yönetmenliğinde online olarak hazırlanan klibi de çok sevdim. Dünya değişiyor, pop müzikte öyle.

SOSYAL MEDYADA SEVEREK TAKİP ETTİĞİM İKİ İSİM

Karantina günlerinde sürekli evdeyim ve sosyal medyayı takip ediyorum. Sosyal medyada son günlerde Murat Övüç ve Sefa Doğanay’a bağlanmış durumdayım. Yaklaşık günümün neredeyse 1-1,5 saati bu isimlerin attığı videoları izlemekle geçiyor. Murat Övüç anladığım kadarıyla gerçekten insanlara samimi geliyor, yaptığı yardımlarla insanların gönlüne girmiş bir şahıs olarak lanse ediliyor. Aralarda biraz nahoş kelimeler kullanarak da işin içine biraz da şov katıyor ve insanları kendisine daha çok çekiyor. Çok zeki ve doğal bir adam. Sefa Doğanay ise yaptığı taklitlerle beni benden alıyor. Nasıl gülüyorum anlatamam. Son sezen Aksu taklidini izlemelisiniz. Bambaşka bir yetenek.

“HAVADA DA ADADA DA AŞK KOKUSU VAR”

Hadise ve Acun Ilıcalı arasında geçen akşam bir aşk kokusu diyaloğu oldu. Hadise, ‘Sercan Nisa’ aşk iddialarına gönderme yaptı. Acun ise ‘Hadise Kaan’ aşk iddialarına atıfta bulundu. Ben gerçekten bu iki aşk bilmecesine de hayranım. Çok tatlı bir şekilde süregelen, efsaneleşen iki aşk haberi. Tek bildiğim Sercan ve Nisa’ya bu aşk haberleri çok yakıştı. Sercan aşk haberiyle Survivor’da sempati kazandı ve oylamalarda zirveye oynayacaktır diye düşünüyorum. Artık resmen bu aşk haberleri doğrulansa da gönlümüzce izlesek bu aşkı. Hadise’de bu zamana kadar bazı şeyleri hep reddetmişti, konu Kaan Yıldırım olunca neden ise net bir yalanlama haberi yapılmadı. Magazincilerin hep bir lafı vardır: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bu arada Survivor’da Evrim ve Yunus Emre’ye de dikkat etmek de fayda var; ikinci bir aşk haberi neden olmasın?