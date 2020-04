HAKAN'CA YORUMLAR

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER



1– Tuğçe Kandemir – El-Alem

2– Gazapizm – Unutulacak Dünler

3– Göksel – Ben Fena Aşığım

4– Kaya Giray – Yarınım Yok

5– Gazapizm – Sağı Solu Kes

6– Deeprise & Nilipek – Bildiğim Gibi

7– Hande Yener – Pencere

8– Nahide Babashlı – Benim Hikayem

9– İlyas Yalçıntaş – Olur Olur

10– BEGE – İlerle



''TARKAN GİBİ HAYRANIMLA EVLENECEĞİM''



Kısa süre önce sevgilisinden ayrılan Ebru Polat, hemen bir hayranıyla evlenmek istediğini ‘’Artık aşka inancım kalmadı. Karar verdim, Tarkan’ı kendime örnek alacağım ve bir hayranımla evleneceğim. Çekiliş, kura veya görücü usulü fark etmez ama hemen biriyle evleneceğim.” cümleleriyle açıkladı. Kendisiyle hiç yüz yüze tanışmadım ama ben bu kızın dobralığını aşırı seviyorum. Yani sektördeki en dobra insanlardan. Oyun yok, rol yok sadece zeka var. Helal be!





EVLENECEKLERDİ AYRILDILAR

Oyuncu Feyza Çıpa, 7 yıldır aşk yaşadığı şarkıcı Kutsi'den ayrıldığını açıkladı. Ayrılığı açıklayan ünlü oyuncu Feyza Çıpa: “Evet bitti. Kutsi ile ayrıldık. Bundan sonra adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum.'' dedi. Koronavirüs sebebiyle Çin'de boşanma oranı artmıştı. Biz de ise daha boşanmayı geçin evlilik oranı azalmaya başladı. Gergin ortamdayız, fevri kararlar almamak lazım.





BURAK AKKUL'UN SON DURUMU

Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan, ünlü sunucunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. ‘Çok Gezenti’ isimli gezi programının sunucusu Burak Akkul, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hüseyin Arslan, "Burak Akkul ile ilgili çok güzel haberler var. İyileşme süreci devam ediyor. Daha güzel haberler için biraz daha sabredeceğiz. Seda Akkul iyi haberleri duyurmak için sabırla bekliyor" ifadelerini kullandı. Ben Akkul'u bu hastalık sürecinde tanıdım, yüzündeki samimiyet ve efendiliği çok sevdim. Tüm dualarım onun ve onun gibi temiz yürekli insanlarla... Böyle bir hastalıktan herkes bir an önce kurtulmalı...





KORONA SÜRECİNDE 15 BİN TL KİRA ÖDEYECEK

YouTube’da çektiği videolarla şöhrete kavuşan Duygu Özaslan yaptıklarıyla konuşulmaya devam ediyor. YouTuber, Şişli Esentepe'de bulunan lüks bir rezidansa taşındı.



Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Mustafa Sandal ile adı aşk dedikodularına karışan Duygu Özaslan, bir süredir yaşadığı Maslak'tan taşındı.

Ünlü YouTuber'ın yeni adresi ise Şişli/Esentepe oldu. Özaslan burada bölgenin en dikkat çeken yapılarından birine taşındı. Özaslan, kiraların 15 bin TL'den başladığı rezidansta, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve Lider Şahin gibi isimlerle komşu oldu. 40 m2'lik 160 m2 büyüklüğünde 2+1 daireye taşınan Özaslan'ın dairesinde, 40 m2'lik teras da bulunuyor. Duygu Özaslan’ın adı yakında aşk dedikodularına karışır ama koronavirüsün vurmadığı tek sektör anlaşılan YouTube! Keşke herkes YouTuber olsaydı da bu zor günlerde 15 bin TL kira ödeyebilseydi.





KORONA YÜZÜNDEN DAYISINI KAYBETTİ

Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı Cem Bayer, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Haberi sosyal medyadan duyuran Deniz Uğur, "Pandemi bu kez ailemizden can aldı... Çocukluğumun kahramanı... Kıymetlim... Dünyanın en güzel insanı... Benim canım dayım Cem Bayer bugün vefat etti... Maalesef yoğun bakımda, Covid 19 teşhisi konulduğu gün kaybettik kendisini... Uzaklarda olmak şu an çok ama çok acıtıyor... İznimiz olduğunda o muhteşem kişiliğine yakışır şekilde bütün saygımızla mezarı başında yâdetmek sözümüz... Hepimizin canı çok yanıyor... İleri yaşta ve koah hastası olan dayım izole bir yerde, kendi çiftlik evinde yaşıyordu... Lütfen ama lütfen, bir an bile akıllardan çıkmasın. En titiz şekilde önlem almak, kurallara harfiyen uymak bizim en önemli görevimiz şu an... Bu süreçten beraberce, sabırla, dikkatle, güçlü çıkmamızı diliyorum Allah’tan... " cümlelerini kullandı.





KORONAVİRÜS SÜRECİNİ ANLATTI

Coviv-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Esra Balamir 18 gündür karantinada olduğunu açıkladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına telefonla bağlanan Esra Balamir süreci, ‘’Aslında kendimi grip zannettim, gripteki bulgular vardı. İki, üç gün öyle dolaştım, arkadaşımın ateşi bana öre çok çıktı. Test yaptılar, arkadaşım pozitif çıktı, bize de evden çıkmayın dendi.’’ cümleleriyle anlattı.

Sağlıkçıların kendisiyle ilgilendiklerini belirten Balamir, ‘’ Bizimle ilgileneceklerini söylediler, öyle de oldu. İlaçlarımız geldi. Ateşim çıktı ama hiç öksürmedim. Sadece ateşim ve burun tıkanıklığı vardı arada da baş ağrısı. İlacı kapıya kadar getirdiler, her gün arıyorlar. Psikolojik destek için bile aradılar, çok ilgililer. Negatif çıkana kadar devam edecekler. Bu ilaç beş günlük beş gün sonra tekrar test yapacaklar negatif çıkana kadar böyle devam edecek.’’ ifadelerini kullandı.

Başka hastalıklarının da olduğunu belirten Balamir, ‘’Dalağım yok, şükür ki solunum sıkıntısı çekmedim. Bağışıklık kazanacak olmam güzel. Sigara da içmiyorum. Dirençli olduğumu düşünüyorum. 18 gün boyunca hiç evden çıkmadık. Market işlerimiz oldu, dışarıdan bir kez pizza söyledim. Ben birkaç gün boyunca hiç belirtisini anlamdım. Taşıyıcı gibiymişim. Bu süreçte sokakta olsam belki binlerce insana yaymış olabilirdim. Eve kimseyi çağırmadım ama yine de geldi bizi buldu. İnsanların rahatlığını anlayamıyorum. Her sabah daha iyi uyanıyorum. Umarım negatif çıkacak.’’ şeklinde konuştu.

Soner Arıca'nın karantina günlükleri

‘EVDE KAL’

Karantinada ne izliyor?

Birkaç kitap birden okuyorum, dünya klasiklerini 'Suç ve Ceza’’ ile yeniden okumaya başladım. Elimde Ruhun Yolculuğu ve Yaşamın Anlamı içerikli kitaplarda var.

Karantinada ne dinliyor?

Henüz dizi izlemeye başlamayamadım çünkü ağırlıklı belgeseller ya da YouTube’da bilim adamları ve araştırmacıların videolarını izlemekteyim. La Casa De Papel filminin bu hafta finali yapılacak inşallah onu izleyeceğim.

Karantinada sarımsak yiyor mu? Nasıl besleniyor?

Beslenme konusunda çok ekstra bir şey yapmıyorum, zaten dengeli besleniyordum sadece c vitamini ve yoğurt tüketimini artırdım.

Karantinada yaptığın ilginç şey? Karantinada paranayak olduğunu düşünüyor musun?

Instagram hesabı üzerinden canlı yayınlarla yeni müzisyen arkadaşlarla tanışıyorum. Bu bir ritme oturdu, spor yapıyorum hatta Amerika’daki spor hocası bir arkadaşımla Instagram üzerinden canlı yayın ile haftada bir gün birlikte spor yapıyoruz. Kendimi gerekli gereksiz sürekli çalışma masasını ve telefonumu silerken buluyorum. Bu bende bir takıntı halinde dönüşecek.

Karantinada en çok özlediğin şey nedir?

En çok özlediğim şey çok net. Sahnede şarkı söylemeyi çok özledim. 18 konserim iptal oldu ama olsun geçecek bu günler, önce sağlık sonra yine hep beraber en güzel şarkıları söyleyeceğiz.





GENÇLERE DESTEK ‘’ NAKARAT’’



Instagram’da geçen akşam Rafet El Roman’ın canlı yayınına denk geldim. Rafet El Roman sosyal medyada ‘Nakarat’ adlı bir program yapıyor. Genç müzisyenlere böylelikle fırsat tanıyor ve kendi şirketi üzerinden profesyonel kayıtlar ile onları sektörde destekliyor. El Roman, Serkan Can adlı genç müzisyen ile canlı yayın açtı. El Roman yayında not defteri kullanıyor, çok titiz bir adam. Bayılıyorum onun müzisyenliğine. Serkan Can’ın yeteneğini çok beğendiğini söyleyen Roman, kendi şarkısını yorumlayan Serkan Can’a ise ‘’Şarkın gerçekten hit bir şarkı. Bu şarkıyı stüdyo ortamında kayıt edebilirsen bu şarkıyı kendi müzik kanalımda yayınlamak isterim. 100 bin tıklamada 100 TL gibi bir şey kazanacaksınız. İnanın ki rakamlar benim aldığım rakamlara yakın bir şey. Hem size katkı oluyor hem de müzik piyasası çeşitleniyor.’’ yorumunu yaptı.