HAKAN'CA YORUMLAR

1- Ayşe Hatun Önal – Efsane

2- Tuğçe Kandemir – Yelkovan

3- Ebru Yaşar – Alev Alev

4- Simge – Yalnız Başına

5- Mustafa Ceceli – Bedel

6- Mabel Matiz – Gözlerine

7- Ayla Çelik – Aşık Oldum Giderken

8- Melike Şahin – Tutuşmuş Beraber

9- Ben Fero – Arkadaş

10- Tuğba Yurt – Vurkaç



DEMET AKALIN ÇOK HAKLI



Demet Akalın geçen haftaya yayınladığı video ile gündeme damga vurdu. Videoda Akalın, ‘’ Gündeminizi değiştirmek için beni kullanmayın ya, kendi hayatınızla alakalı şeyleri konuşun. Ben olunca çünkü manşet oluyor, haber oluyor. Birisi Amerika'dan bir şey atar, birisi burdan bir şey söyler. Kendi hayatınıza bakın anam, hadi hadi hadiii!’’ cümlelerini kullanmıştı.Bu açıklaması elbette tepki de topladı. Ama Akalın gerçekten de bu konuda çok haklı. Akalın ile ilgili iyi bir şey de deseniz, kötü bir şey de deseniz manşete taşınıyorsunuz. Çünkü Demet Akalın müzikal olarak da magazinsel olarak da değerli bir isim ve onunla polemik yapmak da dostluk kurmak da manşete taşınmanıza sebep oluyor. Akalın da kendisinin farkında biri olarak çok haklı bir isyanda bulunmuş, kesinlikle hadi, hadi hadi. Şu da bir gerçek Akalın da bu polemikleri kimi zaman seviyor. Ama ben Akalın olsam… Magazinsel olarak bu kadar değerli olsam… Şarkılarımla milyonların dilinde olsam… Adımdan nem almaya çalışan herkese tepki koyardım, dava açardım, ‘’Hakkımda konuşmak için izin alın’’ derdim.



‘’İkinci çocuk yok müzik var’’



Gülşen geçen hafta hakkında çıkan ‘’İkinci kez anne olmak için albümünü erteleyecek’’ haberlerine zarif bir şekilde yanıt verdi. İkinci çocuk haberleri için Gülşen, ‘’Tam tersi hem yeni şarkılar hem de yeni projeler ve konserlerle ilgili çok yoğun bir dönemdeyim. Bu yanlış haberi düzeltirseniz çok sevinirim sevgili basın mensubu arkadaşlarım.’’ cümleleriyle düzeltme yapmış. Vallahi Gülşen şarkılarını çok özledim. Önsöz’ü de özledim Bangır Bangır’ı da özledim, anneliğin de Gülşen’e çok yakıştığını düşünmekteyim. Vallahi çocuk da yapsın şarkı da yapsın. Mutlu evliliği hep sürsün, piyasayı da müzikle beslesin asil kadın.



‘’Ben kendimle ilişki yaşıyorum.’’



Ayşe Hatun Önal’ın açıklamalarını okuduğumda adeta kendimi buldum. Önal, ‘’Ben eve misafir bile kabul etmeyen bir insanım. Sıkılgan bir yapım var ve insan idare etmesini sevmiyorum. Kimse de beni idare etmesin. Ben kendimle ilişki yaşıyorum ve böyle mutluyum. Bir başkasına ihtiyacım yok.’’ demiş. Hay ağzına bin yaşa Ayşe Hatun! Bu devir de aşk, meşk her şey yalan Vallahi! Samimi bir ilişki yaşayamayacaksak kendimize dönmek en güzeli. Ben de öyle yapıyorum. Takdir ettim.



HADİSE PRENSESLER GİBİ

Hadise Türk müzik piyasasında gerçekten de görülemeyecek kadar cesur bir isim. Kıbrıs konserinden paylaştığı fotoğrafların altına Hadise, ‘’Prensesler gibiydim ben.’’ notunu düşmüş. Prenses falan bilmiyorum ama Hadise büyük bir marka. Markasını koruyan bir isim. İşine saygı duyan, magazinde polemikler yaratmadan, umursamaz havasıyla tam bir kraliçe. Basit değil, duruşu, dansı buram buram kalite kokuyor.



MÜSLÜM GÜRSES’İN MAHZENDEKİ ŞARKILARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI!

Merhum sanatçı Müslüm Gürses’in sesinden ve bugüne kadar hiç duyulmamış eserlerden oluşan “Mahzendeki Şarkılar”ın devamı niteliğindeki “Mahzendeki Şarkılar 2”, Elenor Müzik & Sony Music iş birliği ile yayınlandı.90’ların sonunda kayıtları yapılan ve daha önce yayınlanmamış şarkıların yer aldığı devam projesi, merhum Müslüm Gürses’e saygı niteliğinde 15 Kasım Cuma günü müzikseverlerle buluştu. Albümün ilk hediyeleri olarak birer hafta arayla dijital müzik platformlarında ön siparişe açılan “Geceler” ve “Daha Yokluğunun İlk Akşamında” şarkıları Müslüm Gürses hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı.

10 şarkıdan oluşan albümde daha önce pek çok sanatçı tarafından seslendirilen şarkılar (Geceler, Borç Mutluluk İstiyorum, Daha Yokluğunun İlk Akşamında, Sevmek Günah Mı, Sokağın Ardındayım, Nasıl Gidersin) ve ilk kez gün yüzüne çıkacak şarkılar (İnsanlık Öldü Mü, Korkmuyorum, Yaz Dolsun, Sevmez Miyim Ben) Müslüm Gürses’in yorumuyla “Müslüm Baba” severlerin arşivlerinde özel bir yere sahip olacak.

ALİ DÜNDAR ‘SENİ BEN VAR YA’

Hayatındaki doğru yolun müzik olduğunu anladığı çocuk yaşlarından itibaren üreten Ali Dündar, ilk teklisi ‘Seni Ben Var Ya’yı Soykan Production etiketiyle yayımladı. Dijital platformlarda yayına girecek, 5 aylık bir çalışmanın ürünü ‘Seni Ben Var Ya’ şarkısının söz ve müziği Erkan Sönmez düzenlemesi Ümit Öner’e, mix ve masteringi Akmal Azimov’a ait. Uzun yıllara dayanan sahne tecrübesi ile hatırı sayılır bir kitlenin yakından takip ettiği Ali Dündar, arabesk müziğin yoğun duygusunun hakim olduğu ‘Seni Ben Var Ya’ da klasik geleneğini modern anlayış içinde yorumladı.

ENDER ÇABUKER BESTESİ ENDONEZYA’DA ÖDÜLLERE DOYAMADI



Ayu Ting Ting ve Keremcem’in düet yaptığı Apalah Cinta şarkısı Endonezya’da iki ödülü birden kazandı. Türkiye’de 25 Haziran’da yayınlanan şarkının bestesini, aranjesini ve prodüktörlüğünü Ender Çabuker yapmıştı. Başarılı müzik adamı Ender Çabuker’in emeği olan şarkı Endonezya’da ‘En iyi şarkı’ ve ‘En iyi düet’ ödülünü aldı. Ödüllerle ilgili Çabuker, ‘’Çok, çok mutluyum. Dinleyen ve destekleyen herkese çok teşekkür ederim.’’ dedi. Büyük bir gurur, Türkiye’nin müzikteki başarısını her ülke duyacak. Teşekkürler Ender Çabuker ve Keremcem ülkemizin adını dünyada duyurduğunuz için. Osman Hekimoğlu’na da sözleri için teşekkürler. Indah Anastasya’da yabancı sözleri yazmış. Başarınız hep devam etsin.





USTA İSİMLERE VEDA



Cumartesi günü yoğun bakıma kaldırılan Yeşilçam'ın ve Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede pazar akşamı yaşamını yitirdi.Haberini aldığımda içimi hüzün kapladı. Duruşu, gülüşü, bakışı geldi aklıma... 90 yaşını aştığı halde 18'liklere hep ilham olmuştur. Güçlüydü, hiçbir zamanda unutulmayacak, her zaman saygıyla anılacaktır. Yıldız Kenter ile sınıf arkadaşı olan usta tiyatrocu Jale Birsel de dün sabah hayatını kaybetmiş, 92 yaşındaki Birsel İzmir'de bir bakım evinde yaşama gözlerini yumdu. Çok kıymetli isimleri kaybettiğimiz bu günler de üzgünüz. Hayat kısa, hayatı daha dolu yaşamamız gerektiğini anımsamalıyız.