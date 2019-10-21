HAKAN'CA YORUMLAR

YORUM: HAKAN KANBUROĞLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER



1- Murda & Ezhel – Aya (prod. Spanker)

2- Sura İskenderli – Bir Daha Yak

3- Emre Atlı – Yakıyorlar

4- Haktan – Ağlayamıyorum

5- Demet Akalın – Yekten (feat. Haktan)

6- Ayşe Hatun Önal – Efsane

7- Tan ft. Başkanlar Ork. – Sensiz Olmaz

8- Tuğçe Kandemir – Yelkovan

9- İlyas Yalçıntaş – Farzet

10- Soner Sarıkabadayı – Bir Dünya (Akustik)





SONER ARICA MEST ETTİ



Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam Podyum Sahne’de Bursalı müzikseverlerle buluştu. Yepyeni şarkılarının yanı sıra repertuvarında geçmişten günümüze en sevilen şarkılarına da yer veren Soner Arıca, izleyenleri mest etti.





POPU CANLANDIRACAK



Ayşe Hatun Önal, Efsane isimli yeni şarkısıyla müzikseverlerle buluştu.

Sözü Fikri Karayel'e, müziği Fikri Karayel ve Ufuk Kevser'e ait şarkının düzenlemesini Ufuk Kevser yapmış. Ben Ayşe Hatun Önal'ı son derece yenilikçi ve cesur buluyorum. Efsane şarkısının da şu sıralar susuzluk çeken kurak toprak olan pop müzik piyasasına iyi geleceğini düşünmekteyim. Ayşe Hatun Önal gerçekten vizyon sahibi bir kadın, şarkılarını dinleyince de kalitesini fark ediyorsunuz. Bayağı pop değil, dinlemesi zor elektronik müzik hiç değil. Tam da tadından yenmeyen bir pop şarkısı olmuş, özlediğim pop şarkısı. Ayşe asla ve asla ticari kaygı taşımadan hep bu denli kaliteli işler yapsın.







GÖNÜLLERDEKİ YELKOVAN



Buhranlı, hüzünlü. Son zamanlarda müzik piyasasında arabesk ve popun harmanından oluşan kulvarda tek geçtiğim isim Tuğçe Kandemir. Sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Onurr'a ait Yelkovan şarkısıyla 10 gündür yüreğimi dağlıyor. Sesi o kadar güzel ki Tuğçe'nin hep şarkı söylesin istiyorum. Gencecik bir üniversite öğrencisi, milyonların gönlüne dokunuyor ve o gönülleri avucunun içine alıp uzaklara götürüyor. Yetenekli mi yetenekli, hem yazıyor, hem söylüyor. Yelkovan şarkısı da daha önce söylediği şarkılar gibi buhranlı, hüzünlü... Hafif Sıla şarkılarını anımsatıyor, ama bir o kadar da özgün, orijinal. Şarkıda Onur'un back vokalini de duyuyoruz. Onurr'un enerjisi çok hoş. Peki ya Tuğçe'nin tik tak demesine ne diyorsunuz? Bir insan bu kadar mı tatlı tik tak diyebilir. Tuğçe pop ve arabeski birbirine doğru orantıda karıştırarak çok güzel işler ortaya çıkarıyor. En azından bazı popçular gibi sırf şarkısı tutsun diye bağıra çağıra arabesk söylemiyor. Yerinde nağmeler yapılınca da başarıyı ayakta alkışlıyoruz. Hani diyorlar ya rap müzik dünyasının en popüleri diye... Yok yok, müzik dünyasının en popüleri arabesktir. Günün sonunda hepimiz arabeske bağlıyoruz.



BAŞARILI İŞLETMECİ ÖMER TANSARIKAYA TEDDY'İ ANLATTI



Son günlerde İstanbul gece hayatında Teddy Club İstanbul dikkat çekiyor. Rnb müziğin nabzının bir an olsun düşmediği bu eğlence mekanına gidenler sosyal medyada harika yorumlar yapıyor. Ben Teddy adlı mekanı sosyal medya ve sahne alan dj'ler ile fark ettim. Teddy'de birbirinden değerli djler sahne alıyor, Ugobeatz ve Tolga Özgüdür'ün yeteneğini beğendiğimi söyleyebilirim. Mekanın işletmecisi Ömer Tansarıkaya ile konuştuğumda '' Teddy bize her şeyi kattı. Yanımızda yürüyen arkadaşlarımızın önleri açıldı. Mutluyuz bu şekilde.'' açıklamasını yaptı.

''Kendi konseptimizde ilk sıradayız''

'Teddy'nin başarısını neye bağlıyorsun?' sorusunu sorduğumda ise Tansarıkaya, '' Bu başarıyı 13 senedir hayal ettiğim dükkana bağlıyorum. En dibinden geliyorum bu işin, Allah nasip etti. Türkiye'nin en iyi 3 gece kulübünden biriyiz. Kendi konseptimizde üstümüze tanımıyoruz, ilk sıradayız. Haftanın 4 günü yaptığımız konsepti 5'e 6'ya çıkarmayı düşünüyoruz, misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz.'' cevabını verdi. Yabancı müşterilerin çok olduğunu belirten Ömer Tansarıkaya ''1050 kişiyi alan bir mekan, modaya da hitap ediyoruz, moda defileleri de yapıyoruz. Büyük sanatçılar getiriyoruz, güzel konserlere imza attık atıyoruz, Nisan ayını da iple çekiyoruz.'' cümlelerini kullandı.

''Başarının kaynağı güleryüzlü ekip''

''Yapılmayanı yaptığın zaman, iyi hizmet edersen müşteri seni yalnız bırakmaz, 2 yıl değil 20 yıl devam eder.'' diyen Ömer Tansarıkaya, ''Bu başarının kaynağı güleryüzlü ekip işi.'' ifadelerini kullandı. Kaliteli eğlenmek isterseniz Ömer Tansarıkaya'nın işletmeciliğini üstlendiği Teddy Club İstanbul'a uğramanızı öneriyorum. RnB'nin kalbinin attığı bu mekanda siz de eğlenebilirsiniz.