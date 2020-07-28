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HAKAN'CA YORUMLAR

28 Temmuz 2020 Salı 11:57
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HAKAN'CA YORUMLAR

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– Ebru Yaşar – Kalmam

2– Zehra – Cennetten Çiçek

3– Bilal Sonses – Nefret  

4– Dolu Kadehi Ters Tut– Neyin Nesi

5– Murda & SFB - Napıyon Lan (prod. Project Money)

6– Sertab Erener – Geçer

7– Berkay – Kırgınım Ona

8– Ece Mumay – Galaksi

9– Irmak Arıcı – Yağmurum Ol

10– Zeynep Bastık – Bir Daha

ALAÇATININ İÇİNDE ALIŞILMIŞIN DIŞINDA” 

Bu hafta köşe yazımı Alaçatı’dan yazıyorum. Şirin mi şirin Bilge Alaçatı otelde her güne huzurla uyanmanıza neden oluyor. Otel boheme odaları, mükemmel lokasyonuyla insanı etkiliyor. Uygun fiyat ile kaliteli hizmetin buluştuğu bu butik otel bahçesiyle insanı rahatlatıyor, dinlendiriyor. Lokasyonun mükemmelliği ve fiyat politikalarının alaçatı koşullarına göre çok uygun olması ve ücretsiz shuttle hizmetlerinden (beachlere ve gece kulüpleri) dolayı bu oteli tercih etmeniz size hem konfor hem de kazanç sağlayacaktır. Ayrıca otelin işletmecisi Mehmet Bilge Yavuz’un her misafirine ilgi ve alakayla yardım etmesi bu oteli daha çok ön plana çıkarıyor. Aile işletmesi olduğu için huzurlu bir tatil yapmanız kaçınılmaz oluyor. 

BAYRAM’IN İYİLİK MELEĞİ 

Son zamanlarda Gülden Arslan’ın paylaşımlarına bayılıyorum. Buram buram iyilik kokuyor. Köy Okulları Yardım Projesi ve Pastamızı Çocuklar Üflesin yardım projeleriyle gönülleri fethediyor. Gülden şimdilerde ise Kurban Bayramı öncesi çocukların iyilik meleği oluyor. Bayram kıyafetleri dağıtarak onları mutlu ediyor. Hedefi 500 çocuğu bayramda mutlu etmek olan Gülden’i, herkesin bencil olduğu ve yardım etmekten uzak olduğu bu günlere iyi gelmesinden dolayı ayakta alkışlıyorum.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AlaçatıGüldenOtelHakanın Kulağındakiler
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