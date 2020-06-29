HAKAN'CA YORUMLAR

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Bilal Sonses – Görmedim Sen Gibi

2– Emir Can İğrek feat. Patron – Darbe

3– Kaan Boşnak – Bırakma Kendini

4– Anıl Piyancı & Perdenin Ardındakiler – Yağmurlar

5– Oğuzhan Koç – Kendime Sardım

6– Sancak – En Büyük Hatanım

7– Zeynep Dizdar – Kör Kurşun

8– Zehra – Cennetten Çiçek

9– Bilal Sonses – Nefret

10– Dolu Kadehi Ters Tut– Neyin Nesi





ESKİ EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz sene boşandığı eski eşi Melis İşiten’in doğum gününü “Nice yaşlara Melo ” yaptığı paylaşım ile kutladı. Uraz Kaygılaroğlu gerçekten müthiş bir insan. Çevremde herkes eski eşi, eski aşkıyla birbirini yer dururken huzur dolu bir paylaşım beni umutlandırdı. Şu huzur, şu hoşgörü hepimize lazım.

KİLO ALINIR DA VERİLİR DE

Demet Akalın, yakın arkadaşı Özlem Yıldız ile Çeşme’de tatil yapmaya başladı. Aldığı kilolar dikkat çekti. Pandemi de hangimiz kilo almadı? Hepimiz ye babam ye ve yat. Bir de artık alınan ve verilen kilolar neden herkese dert oluyor? Kilo alınır verilir de bir kadının vücudu üzerinden tartışmalar yaratıp kırmaya ne gerek var? Bir de bu isim Demet Akalın... Güzellik takıntısı olmayan birisi. Kilosunu da umursamaz, yaptığını da, söylediğini de. Anca çenenizi yorarsınız. Hadi yine iyisiniz bıdı bıdı konuşanlar, çene kası yaptınız ya da parmak kası.

YAPILAN HABERLERİ YALANLADILAR

Hafta sonu şu haber çok konuşuldu: Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin, gönlünü NBA’de oynayan basketbolcu Cedi Osman’a kaptırdı. Bir haftadır Çeşme’de tatil yapan ikili, görüntü vermemek için köşe bucak kaçıyor. Birbirini sosyal medyada da takibe alan çift, dün bir mekanda akşam yemeği yedi.

İki isim de açıklama yaptı. Ebru Şahin “Aynı akşam, aynı yerde iki farklı kişiyle baş başa yemek yemiş, iki ayrı aşka yelken açmışım size göre. Ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor. Yaptığınız habere mi, mesleğinize mi, kendinize mi saygınız yok bilmiyorum. Doğru haber yapmanız gerektiğinde, işini kaliteyle yapan habercilerimizin zaten haberi olur. Hava sıcak tabii, araştırmak yerine boş haber yapmak daha kolay, siz de haklısınız ama ayıp.” açıklamasını yaptı. Cedi Osman ise “ İnsanların mağdur edilmemesini rica ediyorum.“ açıklamasını yaptı. Magazin basını neden sadece aşk haberleriyle besleniyor? Neden artık kültür sanat haberi göremiyoruz? Bekar iki genç insan yemek de yer, aşk da yaşar, flört de eder. Kime ne? Bize ne? Haber değeri ne? Ayrıca iki kişinin yemek yemesi aşk iddiası falan değildir. Aşk haberi yaparken iddia kelimesini kullanırsanız oradaki büyü bozulur. İkisi de ne güzel asil açıklamalar yapmışlar. Farz et aşk var aralarında, bırakın da ikili ortak açıklama yapıp açıklasın. Magazinin de içi boşalıyor, insanları da mağdur ediyorsunuz. Yaptığı açıklamalarla ben ikisini de daha çok sevdim.

MAY BODRUM’DA

Emir Kırşen ve Mehmet Aksoy‘un işletmesinde bulunduğu Serafina Mare otel Jessica May’i ağırladı. Bodrum tatiline burada devam eden güzel model May deniz ve güneşin tadını çıkarırken futbol ve tavla oynamayı da ihmal etmedi. Sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla Serafina Mare bu yaz Bodrum’da kendini fark ettirecektir, seneye ise Bodrum’un zirvesine konacaktır. Kaliteli bir işletme, Instagram’dan gördüğüm kadarıyla sosyetenin kalbi de orada atacak.

YENİ ŞARKISININ TARİHİNE ASTROLOG İLE KARAR VERDİ

Şarkıcı Demet Akalın yeni single çalışmasının gününe ünlü Astrolog ve Nörobilimci Anıl Can ile karar verdi.

Korona sürecinde gökyüzü hareketlerini sıkı takip eden Akalın, gezegenlerin geri hareketleri sebebiyle şarkısının çıkış tarihine astrolojik yardım alarak belirledi. Şarkının adıyla ilgili sosyal medyada Özlersen 90’lar ya da Tanita Tikara isimleri konuşuluyor. Yeni şarkısını 22 Temmuz'da dinleyicilerin beğenisine sunacak olan Akalın gün konusunda astrolog Anıl Can'dan yardım aldı. Gezegenlerin en uygun konumu dolayısı ile çıkış 22’sine ertelendi. Akalın 1 yıl aradan sonra yeni şarkısını dinleyiciyle buluşturacak. 22 Temmuz tarihine astroloğu Anıl Can eşliğinde karar veren şarkıcı Akalın esprili bir şarkıyla yaza damga vuracağını belirtti. Akalın geçmişte kaybolan değerli eşyaları için de Anıl Can'dan yardım alarak eşyalarının yerini bulmuştu.Bir çok ünlü sanatçı çıkış tarihlerini Anıl Can’la belirlediği öğrenildi.

ETKİLEYİCİ PROGRAM

Hafta sonu müdavimi olduğum Katarsis programını izledim. Gökhan Çınar’ın konuğu İlyas Yalçıntaş idi. İlyas’ı hep soğuk bulanlardandım ama aynı zamanda şarkılarına hayran olanlardanım. Yayın sonunda İlyas’ın hayatı beni çok etkiledi. Bambaşka duygu yüklü bir adam olduğuna kanaat getirdim. İyi ki böyle program yapıyor Gökhan Çınar. Ekranda gördüğümüz isimlerin yaşadıklarını bizlere sunuyor ve derinden etkiliyor. Kesinlikle izlenmesi gereken bir program. Merak edenlere İlyas’ın açıklamalarından çıkan başlıkları da not edeyim:

''20'Lİ YAŞLARDA KISKANÇTIM, 30'DAN SONRA DEĞİŞTİM!''

''TIĞ İĞNESİ İLE AYAKKABIMI DİKERDİM''

''Babamı kaybettiğimde ciddi bir bunalıma girdim.''

(YENİ ÇAĞRI GAZETESİ)