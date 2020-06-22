HAKAN'CA YORUMLAR

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Zeynep Bastık – Her Mevsim Yazım

2– Bilal Sonses – Görmedim Sen Gibi

3– Emir Can İğrek feat. Patron – Darbe

4– Kaan Boşnak – Bırakma Kendini

5– Anıl Piyancı & Perdenin Ardındakiler – Yağmurlar

6– Sancak – En Büyük Hatanım

7– Zeynep Dizdar – Kör Kurşun

8– Oğuzhan Koç – Kendime Sardım

9– Bilal Sonses – Nefret

10– Dolu Kadehi Ters Tut– Neyin Nesi

GÜNEY İLK TEKLİSİ ‘GÖNDER GELSİN’ İLE MÜZİK KARİYERİNİ BAŞLATTI

Uzun yıllar büyük ilaç şirketlerde satış müdürü ve yönetici pozisyonunda çalışan Güney, üretimlerini müzik sevenlerin beğenisine sunma kararı aldıktan sonra, ilk teklisi ‘Gönder Gelsin’i Spicy Records etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayımladı.

Sözü müziği Güney’e ait "Gönder Gelsin"in prodüktörlüğünü Hakan Ataman, aranjesini i Keyfe Keder grubundan Özgür Güngör yaptı.

Alternatif pop kulvarında son derece hareketli yapısı ile dikkat çeken şarkının renkli video klibinin yönetmenliğini Özgür Güngör üstlendi.

Güney’in hedefleri arasında 100’e yakın şarkı yapmak varmış. Müzik piyasasının bu kötü günlerinde ilaç gibi bir hedef. Cesaret başarılı olmanın bir adımıdır, Güney’de de bu cesaret fazlasıyla var.

Baba – Oğul çaldılar

Ünlü Dj Suat Ateşdağlı, “Babalar Günü” nde Roma La Sapienza Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olan oğlu Emir Ateşdağlı ile set başına geçti.

Sempatik Baba - Oğul

Boyner instagram hesabından canlı olarak gerçekleşen etkinlikte Ateşdağlılar, “Babalar Günü” ne ve “Dünya Müzik Günü” ne özel hazırladıkları playlistlerini çaldılar. 1 saat süren canlı yayında baba – oğul sempatik tavırlarıyla dikkat çektiler.

Pandeminin en iyisi

Türıçe pop müziğin en yetenekli müzik adamlarından Onur Özdemir, nam-ı diğer Onurr, yeni şarkısı Bal Düşleri’ni yayımladı.

Pop müziğin en üretken sanatçılarından Onurr, yeni şarkısı “Bal Düşleri”ni dinleyicilerle buluşturdu. Söz ve müziği kendisine ait olan “Bal Düşleri”nde Onurr, köpeği Herkül’e de rol verdi. Kamera ise Kaan Gökman ve Ru imzalı. Taze, sade, biraz afrobeat biraz chill, e duygusal da daha ne olsun. Tam da pandemiye uygun bir ruh hali! Bayıldım, dinlemeye doyamadım.

“Re-play tuşum bozuldu”

Müzik piyasası pandemi döneminde adeta durağanlaştı. Üretebilen ise üretmeye devam ediyor. Hem şarkı söyleyip hem şarkı üretebilen isim sayısı az olunca da müzik piyasasının gerilediğini düşündüğümüz şu dönem de Oğuzhan Koç ilaç gibi geldi. ‘Kendime Sardım’ şarkısıyla Oğuzhan Koç hem müzisyen arkadaşlarına hem de pandemi sürecinde ev de oturan bizleri harekete geçirecek. Sözü ve müziği kendisine, aranjesi Çağrı Telkıvıran’a ait şarkı son derece kusursuz, kaymağa balı sürersin ve tadı damağında kalır ya öyle bir şarkı. Hareketli, içimizde 4 aydır duran bütün duyguları ve duyuları kıpırdatıyor, insanı yormuyor ve biraz da hayatı sorgulatıyor. Son dönem de re-play tuşumu bozdu diyebilirim. Özlemişiz ondan hareketli şarkılar duymayı, devamı gelsin.

Acun Ilıcalı hem zeki hem yenilikçi

Son dönem de belli bir kesim Acun Ilıcalı ve programlarını eleştiriyor, eleştirmeye de devam edecek gibi duruyor. Gazetecilik alanında yüksek lisans yapan biri olarak Acun Ilıcalı’yı son derece zeki ve yenilikçi bulmaktayım. Yıllardır aynı programlarla reyting rekoru kırmak büyük başarı. Aynı zamanda bu programları sosyal medyayla entegreli hale getirmek ise son derece yenilikçi bir zeka gerektirir. Acun Ilıcalı’nın yayındayken hem internet sitesine hem de sosyal medya hesabına insanları yönlendirmesi medyanın sınırsızlığını gösteriyor. Aynı zamanda kızıyla yaptığı paylaşımlarla da samimiyetini ortaya koyuyor. Kendisi sosyal medyayı kullandığı andan itibaren bana daha samimi gelmeye başladı. Ne yalan söyleyeyim pandemi de her sektör yara alırken Acun Ilıcalı zekasını konuşturdu ve bu süreçte başarısına güç kattı.

DERYA’NIN YENİ ‘ESER’İ

Köln’de yaşayan 22 yaşındaki Derya, geçtiğimiz aylarda yayımladığı “Tut Kolumdan” isimli single’ı ile müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı. Genç yorumcu 19 Haziran Cuma günü ise yepyeni şarkısı “Eser’i video klibi ile eş zamanlı olarak sevenlerinin beğenisine sunuyor.

Sözleri sanatçıya ait olan şarkının müziği Dirty Beatz, mixi JYDN, masteringi Nuri Singör imzası taşıyor.

Kadına ve her türlü şiddete Hayır! Mesajının vurgulandığı video klip yönetmenliğini Besian Kukiqi üstlendi

Avrupa Müzik / Berlin Music Publishing markasıyla yayımlanan single’ı tüm dijital platformlarda bulabilirsiniz.