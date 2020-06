HAKAN'CA YORUMLAR

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Heijan feat. Muti – Hokkabazlar

2– İdo Tatlıses – Buluşacaktık

3– Zeynep Bastık – Her Mevsim Yazım

4– Bilal Sonses – Görmedim Sen Gibi

5– Emir Can İğrek feat. Patron – Darbe

6– Anıl Piyancı & Perdenin Ardındakiler – Yağmurlar

7– Kaan Boşnak – Bırakma Kendini

8– Sancak – En Büyük Hatanım

9– Bilal Sonses – Nefret

10– Zeynep Dizdar – Kör Kurşun



ONUR CAN’I UNUTMADI!

Uzun yıllardır müzik sektöründe adından söz ettiren Koray Güler, geçtiğimiz günlerde Mediaplus etiketiyle çıkardığı yeni teklisi “Çilingir” ile tam not aldı. Sözü ve müziği, 2018 yılında tekne kazasında kaybettiğimiz ve Yaramızda Kalsın şarkısıyla milyonlara ulaşan genç müzisyen Onur Can Özcan’a ait olan şarkının düzenlemesi ise Koray Güler yaptı. Tüm dijital platformlarda yerini alan şarkı, kısa sürede en çok dinlenen şarkılar arasına girdi. Bu şarkının kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını belirten Güler, çektiği klipte Onur Can Özcan’ı anmayı da ihmal etmedi. Şarkı için Özcan’ın ailesine teşekkür eden Koray Güler “ Çilingir’i ilk dinlediğim andan itibaren çok farklı bir heyecan hissediyorum. Bu şarkıyı benimle paylaştıkları için Onur Can’ın anne ve babasına teşekkür ediyorum. Müzik hayatımın en anlamlı çalışması oldu. Kısacık ömrüne bu güzel şarkıları sığdıran Onur Can’ı da saygıyla anıyorum” dedi.



''TUANA TEZSAY'' MAKYAJLA İSTEDİĞİ KİŞİYE DÖNÜŞÜYOR!

Dikkat çekici ve şaşırtıcı makyaj videoları ile sosyal medyada fenomen haline gelen ''Tuana Tezsay''ın videoları milyonlarca beğeni alarak izlenmeye devam ediyor.

Yaptığı makyajlar ile Tiktok ve İnstagram mecralarında fenomen haline gelen ''Tuana Tezsay'' Wediacorp işbirliği ile Youtube kanalında makyaj videolarını yayınlamaya başladı.

Çektiği videolarda esprili halleriyle ve samimi tavırlarıyla da dikkat çeken ''Tuana Tezsay'' sosyal medyada; Adile Naşit, Marilyn Monroe, Kim Kardashian, Selin Ciğerci, Murat Övüç, Mahsun Kırmızıgül, Gülse Birsel, Amy Winehouse, Michael Jackson, Türkan Şoray gibi isimlerin birebir makyajlarını kendisine uyarlayarak yeteneğiyle izleyenleri şaşırttı.

Ünlü isimlerin görselleri üzerinden kendisine yaptığı makyajları üstün yeteneğiyle neredeyse birebir ortaya çıkaran ''Tuana Tezsay'' çok yakında tüm platformlarda adından sıklıkla söz ettirecek.

Ünlü isimler tarafından da tebrik ve beğeni yağmuruna tutulan ''Tuana Tezsay'' kendi YouTube kanalında büyüleyici makyaj videolarını yayınlamaya devam edecek.

GÜLDEN PASTAMIZI ÇOCUKLAR ÜFLESİN PROJESİNE DESTEK OLDU

Başarılı sanatçı Gülden, “Pastamızı Çocuklar Üflesin” adlı sosyal sorumluluk projesine katılarak, köylerde ki küçük çocuklara pasta sürprizi yaptı. Bir köye birbirinden farklı, çeşit çeşit pastalar yollayan Gülden, çocukların yüzündeki mutluluğu ve heyecanı sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı : “İki gram kalbim var, o da şimdi yerinden çıkacak. Şu evlatların güzelliğine baktıkça insanın kalbi eriyor. Siz de bu güzel yavrularımızın ömrüne güzel anlar bırakın dedi.

EROL EVGİN VE KALBEN’DEN EĞLENCELİ TANGO

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, “Altın Düetler 2” albümünde Kalben ile birlikte seslendirdikleri “Bizim Tango” isimli şarkısının stüdyo okumalarındaki özel görüntülerden hazırlanan video klibini bugün (16 Haziran Salı günü) YouTube kanalından müzikseverlerle buluşturdu. Sözleri Çiğdem Talu’ya, müziği Melih Kibar’a, düzenlemesi İskender Paydaş’a ait olan “Bizim Tango” nun video klibinde; Erol Evgin ve Kalben’in, eğlenceli tango dansları dikkat çekiyor.



YENİ DÜET



Mustafa Ceceli ve Irmak Arıcı pek çok ödül alan, izlenme, dinlenme rekorları kıran ve geçtiğimiz yıla damgasını vuran Mühür şarkısının ardından yepyeni bir düete imza attılar.

İşbirlikleri her daim devam eden sanatçılar "GÜN AĞARMADAN" isimli şarkıya yaptıkları düet ile bir kez daha hayranlarının karşısındalar. Sözleri ve müziği Ahmet Hatipoğlu'na, düzenlemesi Mustafa Ceceli'ye ait olan şarkı için ikili "tekrar düet yapmamız yönünde çok fazla talep vardı ama en az Mühür kadar güçlü bir şarkı arayışındaydık. Gün Ağarmadan yüzlerce şarkı arasından seçildi" dedi. Şarkının video klibi Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde çekildi. Gün Ağarmadan DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında. Muhteşem bir ikili, müzikleri kaliteli. Ahmet Can Tekin ise çektiği klipler ile parlayan yıldız olacak.





Ünlü oyuncu ve nişanlısı köy hayatına alıştı

Oyuncu Burak Hakkı, 2008’de Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü’nde bir çiftlik almıştı.

Pandemi dönemini çiftliğinde geçiren oyuncu “Bu işte yeniyim. Ama çok mutluyum. Burası benim cennetim. Her gün 9 tavuğumdan yumurta almak, daldan meyve toplamak, tarlayı sürmek bana çok iyi geliyor. Annem ve nişanlım Hara da yanımda. Oyunculuğu bırakmadım. İstanbul’a iş oldukça geleceğim” dedi. Pandemi sonrası İstanbul nüfusunda azalma olacağını düşünüyorum. Olmalı da… Herkes köyüne. Umarım sakin bir hayatı tercih eden isimlerin sayısı arttıkça gidilen o sakin yerler hala sakin kalır.



Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'da jest

Kenan İmirzalıoğlu kızlarına 5 aylık hamile olan eşi Sinem Kobal’ın huzurlu ve sakin bir tatil yapması için kesenin ağzını açtı.

Marmaris-Selimiye’deki Fıska Boutique Hotel’in 2 odasını 45 günlüğüne kapattı. Toplam 55 bin TL olan ücreti peşin ödedi.

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ünlü çift bir odayı da aile bireyleri ve misafirleri için tuttu. Bu arada beslenmesine özen gösteren Sinem Kobal için otel mutfağında sağlıklı yiyecekler hazırlanacak.

Kapıda şoförlü araçları bulunacak. Kenan İmirzalıoğlu tatil mekanlarının ortaya çıkmaması için rezervasyonu bir akrabasına yaptırdı.

24 SAAT SÜREN CANLI YAYIN



Belgin Aksoy’un Türkiye’den başlatıp tüm dünyaya yaydığı Global Wellness Day’in 9’uncusu, 63 ünlü konuşmacı ve tüm dünyayla eş zamanlı gerçekleşen 24 saat süren canlı yayınlarla kutlandı.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams’ın sürpriz desteği, dünya rekortmeni Wingsuit BASE Jumper Cengiz Koçak’ın canlı yayındaki nefes kesen atlaması, dünyaca ünlü Astrolog Susan Miller’in dünyaya seslendiği konuşması, 9. Global Wellness Day’de unutulmaz anlar yaşattı.