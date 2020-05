HAKAN'CA YORUMLAR

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– Nahide Babashlı – Benim Hikayem

2– Emir Can İğrek – Sapa

3– Günay Aksoy – Her Yer Karanlık

4– Heijan feat. Muti – Hokkabazlar

5– İdo Tatlıses – Buluşacaktık

6– Anıl Piyancı & Perdenin Ardındakiler – Yağmurlar

7– Kaan Boşnak – Bırakma Kendini

8– Sancak – En Büyük Hatanım

9– Emir Can İğrek feat. Patron – Darbe

10– Bilal Sonses – Görmedim Sen Gibi

İstanbul’da mekanlar ne zaman açılacak?

İstanbul'daki bazı mekanlar kapılarını Temmuz'dan önce açmak istemediği gibi bazı mekanlar da açılmak için gün sayıyormuş. Kulis bilgilerine göre Lucca ve bazı mekanlar Temmuz’a kadar kapılarını kapatmış.

Kafamda şu iki soru var... Mekanlar biraz geç açılsa nasıl olur? Mekanlarda çalışarak geçimini sağlayanlara devlet destek olsa nasıl olur?

Evet hepimiz normalleşmeliyiz ama bu kadar hızlı normalleşmek beni korkutuyor. Çünkü çevremdeki bazı insanlar sanki virüs bitmiş gibi bir hal tavır takınıyor.

Allah hepimizin yardımcısı olsun, biraz daha sabır, bu ülke, bu halk hepimizin... Sağlığımızı koruyalım.





Sosyete tatilini nerede yapacak?

Her yıl lüks otellerde tatil yapmaya alışmış olanlar, Çeşme’deki villalarından çıkmayanlar, lüks hayat sürerek yoksulu görmeyenler bu yıl karavanla tatil ve çadır kampına kadar pek çok seçeneği göz önünde tutuyormuş. Kaçırılan nokta şu değil mi? Karavanla ya da çadır kampında da yapılsa bu tatil, bir risk var. Sosyal mesafeyi koruyabilecek miyiz? Geceleri semtimde yürüyüşe çıkıyorum; herkes deniz manzarası görsün diye iç içe, izolasyondan uzak bir hayat sürüyor. Bir yıl da tatil yapmazsak ne olur? Tabii ki sosyete her yıl olduğu gibi teknelerinde izole bir hayat sürecek. Dipnot: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, deniz ve havuza gireceklere," Bu virüsün her özelliğini tam anlamıyla bilmiyoruz. Şu ana kadar havuz ya da deniz suyu ile bulaştığına dair elimizde bir bilgi yok ama bu demek değildir ki ‘kesinlikle bulaşmaz’. Virüsün nasıl davranacağı belli değil. Deniz içinde barındırdığı tuz nedeniyle yine bir nebze olabilir ama havuz için hijyen, temizlik, kaç kişinin aynı ayna girdiği gibi konularda endişelerim var.” uyarısında bulundu.

HEMEN KÖTÜ ENERJİYİ KOVMALI

Oyuncu Pelin Öztekin, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendisini evde karantinaya aldı. Bütün gününü evde geçiren Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Pelin Öztekin, gelinlikli ve duvaklı pozunu sosyal medya hesabından "Olmaz ama ya olursa?" notuyla yayınladı. Aaa, neden olmasın? Olur bal gibi de olur? Henüz gerçekten yürekten istememişsinizdir Pelin Hanım… Siz de umutsuzsanız biz ölelim. Sizden güzeli, sizden neşelisi mi var? Olumsuz enerjileri hemen çekmeyin derim.

ÇİÇEĞİ YAVRUSUYLA AÇIYOR

Eski manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, 17 Nisan'da lenfoma nedeniyle hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Ebru Şallı, bugün sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı. Instagram hesabının hikaye kısmından camının kenarına koyduğu çiçeklerinin fotoğrafını paylaşarak "Her çiçeğim hep yeniden açar hiç solmaz, bu defa yavrusuyla açıyor" notunu yazdı. Ne desek çok zor, ancak paylaşımlarınızı görüp hüzünlenerek acınıza ortak oluyoruz, elimizden keşke bir şey gelse… Bol dua…

ERSİN VE KÖPEĞİ

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'a sakatlığı nedeniyle veda eden Ersin Korkut, köpeğinin öldüğünü öğrenince yıkılmıştı. Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında, Ersin Korkut'a daha fazla üzülmemesi için Mess'e benzeyen aynı cins bir köpek alındığını açıkladı. Vallahi Ersin’in köpeği ne kadar gündem oldu? Hepimizin tek derdi Ersin’in köpeği olmuş da haberimiz yokmuş. Ne kadar da hayvansever bir insanlar alemiymişiz biz. Köpek de bir canlı, insan gibi, hepimiz er ya da geç kaldım en sonunda hayatını kaybedecek. Biz de hayvanseveriz, biz de canlılar için duyarlıyız ama Ersin acısının bu kadar haber olmasından dolayı memnun mudur? Bilmiyorum.





‘’BUNDAN SONRA OLAN OLMAYANA VERECEK’’

Türkiye'nin dünyaca ünlü restoran işletmecisi Nusret Gökçe, bir ay önce Instagram hesabından 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anlarının görüntülerini paylaştı.

Yaşadığı mutluluğu paylaşan Nusret, "Ülkemin her bir köşesinden bana ulaşan gönül dostu 25000 kardeşimin hayallerini gerçeği dönüştürdüğüm için bugün farklı bir huzur içerisindeyim. Sizlerin mutluluğu benim hayat motivasyonum" dedi. Büyüksün be Nusret. Yaptığın yardımı gözümüze sokmadan yapabildiğin için… Bazı yardımseverler ise hala yardım yaptığını gözümüze sokmak için sosyal medyada tek tek story çekmeye devam ediyor. Bazı yardımseverler ise çektikleri videoda yardım yaptıkları kişinin yüzüne yüzüne kamera tutuyor. Bir elin verdiğini diğer el görmemeli, sen de bu söze örnek olacak bir çalışma yaptın.

MİNİK SERÇEMİZ İYİLEŞECEK

Türkiye'nin en sevilen isimlerinden biri olan Sezen Aksu, yeniden Kolit hastalığına yakalandı. 2014 yılında bu hastalık nedeniyle ameliyat olan Minik Serçe, hastalığıyla ilgili "Kolit atakları nedeniyle sıkıntı yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Sezen Aksu milyonların yüreğine işlenen şarkılara imza attı, yeri geldi minik serçe oldu, yeri geldi gururlu kadın oldu. Yeri geldi güldürdü, yeri geldi ağlattı. O her zaman güçlü durdu, bu hastalığı da atlatacak ve şarkılarıyla bizlerle olacak.

BU AŞK HERKESE ÖRNEK OLSUN

Takipçilerinin "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına dayanamayan model Larissa Gacemer, doğuştan gelen bir hastalığı nedeniyle çocuğunun olmadığını söyledi. Açıklamasıyla herkesi derinden sarsan Gacemer'e eşi Burak Gacemer de "Sen bana yetersin" diyerek destek oldu. Burak Gacemer sana helal olsun, bütün kem gözlere gereken cevabı vermiş. Larissa’ya uygulanan duygusal şiddetin hesabını kim verecek? Ayrıca size ne? Bize ne? Bana ne? Kime ne? İster çocuk yapar, ister yapmaz. Herkesin kendi tercihi, umarım Larissa’ya duygusal şiddet uygulayanların birçoğu o şiddeti yaşar. Ne güzel çiftsiniz, bayılıyorum size Gacemer’ler...