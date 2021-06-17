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Hadise’den yeni single: “Hay Hay”

Hayatında her anlamda sürekli mücadele içinde olan, zaman zaman düşen ve kalkan, her başlangıcın bitişinden sonra yenilmiş hissetse de tekrar ayağa kalkıp yoluna devam eden, yürüyen ve sonra koşan kadınların hikayesi…

17 Haziran 2021 Perşembe 11:07
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Hadise’den yeni single: “Hay Hay”

HABER: DİNÇER KARACALAR
 

Hadise sürpriz yaparak, yeni teklisi 'Hay Hay'ı 18 Haziran Cuma günü Pasaj müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında video klibiyle birlikte yayımladı. Sözü, müziği ve düzenlemesi Ersay Üner’e ait ‘Hay Hay’ iki kişinin yollarını ayırmasının hikayesini anlatıyor.

HADİSE DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR VALENTİNO VE POMELLATI İLE İKİNCİ KEZ İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTI.

Özgürlük ve mücadeleye saygı duruşu niteliğindeki ‘Hay Hay’ın Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekilen video klibinde Hadise dünyaca ünlü lüks moda markası Valentino ve lüks mücevher markası Pomellato ile ikinci kez iş birliğine imza atarak Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştiriyor.

Kreatif Direktör Pierpaolo Piccioli imzalı Valentino Pre-Fall 2021 koleksiyonundan gördüğümüz ve marka tarafından Milano'dan özel olarak Türkiye'ye gönderilen rüya gibi bir elbiseyle karşımıza çıkan Hadise hayata, aşka ve umuda dair hayal kırıklıklarını imgelerken, aynı koleksiyona ait ikonik trençkotla da her kadının içindeki savaşçı ruhu, gücü ve her daim mücadeleyi temsil ediyor.

Klipte kullanılan Pomellato mücevherlerin de sembolik olarak anlamları var. Trençkot ile birlikte kullanılan yüzükler asla pes etmeyen bir kadının kudretli yumruğundan esinlenilmiş. Elbise ile beraber tercih edilen Pomellato mücevherler de kırılan hayallerin er ya da geç sarılabileceğini ve yeniden hayal kurmanın hep mümkün olabileceğini hatırlatıyor.

1947 yılında tarihe en güzel intihar olarak geçen “Evelyn Francis Mchale”nin yaşamına son verme hikayesi, Hay Hay şarkısının video klibinde sonun başlangıçla arasındaki bağı anlatan bir metafor olarak kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Hadiseden Yeni Single: Hay Hay
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